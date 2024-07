"Javlja se srbomrzac, neznalica!" Brutalne riječi Dejana Nedića poslije polufinala EURO 2024!

Sudijski analitičar Dejan Nedić oštrim riječima govorio o Bastijanu Dankertu.

Fudbalska reprezentacija Engleske igraće u finalu Evropskog prvenstva, nakon što je u polufinalu savladala Holandiju (2:1). Meč je obilježio i sporni detalj oko kojeg postoji nekoliko teorija - a uglavnom preovladava ona da je Holandija oštećena kada je Engleskoj dodijeljen kazneni udarac. Sudijski analitičar televizije RTS Dejan Nedić takođe je stava da penal nije trebalo dosuditi!

Nekadašnji arbitar u analizi odmah poslije meča istakao je da VAR soba nije imala pravo da se oglasi jer ovo nije primjer kada je na terenu donijeta odluka koja je očigledno pogrešna. Postoje različita tumačenja, a u tim situacijama treba prepustiti sudijama na terenu da donose odluke umjesto ponovnog gledanja VAR snimnka. Nedić je to pojasnio uz napomenu da je VAR sudija Bastijan Dankert neznalica!

"Obratio bih se Radetu Bogdanoviću, vidite ovu poziciju, ja ću tamo, a vi ovdje. Šta ću ja ovdje, sjajno ste analizirali sudije, a ja ću selektore. Ja bih se zadržao na jednom imenu. To je Bastijan Dankert. To je ime čovjeka koji je neznalica, koji se miješa gdje mu nije mijesto, to je VAR sudija koji se umiješao i uradio ono što ne smije. On ne smije da se umiješa", rekao je Dejan Nedić

Drugi dio njegove izjave bio je još oštriji jer je istakao da je Bastijan Dankert mrzitelj Srba! "Ovaj Cvajer znate kakva je njegova istorija, i šta se on miješa... Nema kaznenog udarca, zašto? Kada je izvršen šut bijeli igrač je uletio na nogu narandžastog. Da ga je udario pesnicom, onda bi se uključila VAR soba. Ovo je jeste-nije. Tokom gledanja snimka oni se dogovaraju i ovaj neznalica, srbomrzac mu kaže, ako je penal moraš da daš i žuti karton. Pogledajte koliko dugo on to radi, vadi se pred Robertom Rozetijem, pred svima, daje žuti karton i pokriva lošu odluku."

Podsjećamo, Bastijan Dankert je svojevremeno bio u VAR sobi kada njemački sudija Feliks Brih nije dosudio očigledan penal za reprezentaciju Srbije protiv Švajcarske, na Mundijalu u Rusiji. Tom prilikom se VAR soba nije oglasila iako je bilo evidentno da dvojica protivničkih igrača drže srpskog napadača i ne dozvoljavaju mu da stigne do lopte.

