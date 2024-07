Sudijski analitičar objasnio penal za Engleze! Đurović: "Javnost je ogorčena..."

Zbog ovog gola su Englezi stigli do preokreta protiv Holandije u polufinalu Evropskog prvenstva.

Finale Evropskog prvenstva u fudbalu igraće Španija i Engleska, a plasman tima Gareta Sautgejta je kontroverzan - ima mnogo onih koji tvrde da nije trebalo dosuditi penal iz kojeg je Hari Kejn postigao pogodak. Napadač Bajerna iz Minhena bio je precizan sa bijele tačke nakon što je izborio kazneni udarac, a mišljenja o tom detalju su podijeljena.

Nekadašnji sudija, a sada dugogodišnji analitičar suđenja Raka Đurović ističe da dileme nema - penal za Engleze opravdano je dosuđen! Po riječima sudijskog analitičara situacija je veoma jasna i Denzel Damfris napravio je grešku kada je u kaznenom prostoru faulirao Kejna, koji je loptu već poslao preko gola.

"Javnost je ostrašćena kad je Engleska u pitanju, ali je ovo sinoć bio prekršaj za kazneni udarac. Odbrambeni igrač od samog početka ide na nedozvoljen način i prvo ometa Kejna koji zbog toga 'skraćuje' šut, a onda i dolazi do kontakta na nedozvoljen način što to čini prekršajem. Da je lopta bila van igre prilikom kontakta, onda bi bilo prostora da se tumači da je efekat postignut i da nema prostora za tehničku kaznu (ne i za disciplinsku). Ovako, nedozvoljen kontakt je nastao tik poslije šuta dok je lopta još u igri, a i da nije bilo kontakta - bilo bi prostora za indirektan slobodan udarac. Rijetko se to svira, ali pravila tako kažu", napisao je na svom profilu Rade Đurović.

Podsjećamo, sudijski analitičar RTS Dejan Nedić dao je potpuno drugačije mišljenje o ovoj situaciji. Po njegovim riječima nema govora o kaznenom udarcu za Englesku, a tom prilikom je i napao sudiju Bastijan Dankert. Njemački arbitar bio je u VAR sobi i bez potrebe se uključio u odlučivanje, smatra nekadašnji pomoćni sudija.

