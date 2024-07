Crvena zvezda spremila 2.5 miliona evra za napadača Izraela

Rješenje za ofanzivu u timu Vladana Milojevića mogao bi da bude izraelski reprezentativac, kojeg Crvena zvezda silno želi.

Crvena zvezda nije završila prelazni rok pred novu sezonu, a čini se da će na stadion "Rajko Mitić" tek da stigne neko kapitalno pojačanje. Prava bomba trebalo je da bude urugvajski ofanzivac Fakundo Tores (24) za kojeg je Orlandu poslata ponuda od osam miliona evra, ponuda teška tri miliona evra otišla je na adresu Hamarbija za Viktora Đukanovića, ali crveno-bijeli gledaju i na druge strane svijeta. Potencijalno pojačanje je Idan Gorno Toklomati (19), reprezentativac Izraela.

Kako pišu mediji u toj zemlji, crveno-bijeli su spremili 2.500.000 evra za ofanzivca koji je već dvije godine prvotimac Makabija iz Petah Tikve. Po informacijama koje stižu, u klubu su spremni da prihvate tu ponudu iako su u prethodnom periodu očekivali i neke izdašnije ponude za svog najtalentovanijeg napadača. Ostaje samo da Zvezda i zvanično ponudi Makabiju novac za mladog fudbalera, što će se desiti u narednim danima, tvrde Izraelci.

Talentovani fudbaler dolazi iz fudbalske porodice, pošto je njegov otac Toni Toklomati godinama profesionalno igrao fudbal, a među najpoznatijim timovima čiji je dres nosio ističu se Makabi iz Netanje i Žilina. Toni je svojevremeno bio reprezentativac Benina, ali se u Izraelu oženio novinarkom Iris Gorno, sa kojom ima sina Idana - reprezentativca Izraela.

Tokom prethodne sezone Idan je odigrao 31 prvenstveni meč i postigao pet golova, a pored pozicije centralnog napadača može da igra i po bokovima. Punu afirmaciju Idan Gorno Toklomati imao je tokom sezone 2022/23 kada se Makabi iz Petah Tikve takmičio u drugom rangu izraelskog fudbala. Na 30 prvenstvenih mečeva postigao je 11 golova i upisao šest asistencija, zbog čega je bio jedan od najbtinijih igrača na putu do elitnog ranga.

Idan je odigrao dva meča za reprezentaciju Izraela do 18 godina, 14 puta je igrao za reprezentaciju do 19 godina, a devet puta za nacionalni tim sastavljen od igrača do 21 godine. Iako ima tek 19 godina, Toklomati je upisao i četiri nastupa za seniorsku selekciju tokom kvalifikacija za Evropsko prvenstvo u Njemačkoj. Nastupio je protiv "Kosova", Švajcarske, Rumunije i Andore. Toklomati se trenutno nalazi na spisku rezervi za Olimpijske igre u Parizu i mogao bi da se nađe u glavnom gradu Francuske ovog ljeta.

