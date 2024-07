BiH porazom u Belfastu završila prvi krug kvalifikacija za EURO: "Zmajice" sa treće pozicije idu u baraž!

Selekcija BiH upisala je poraz u duelu sa Sjevernom Irskom.

Izvor: FS BiH

Ženska fudbalska reprezentacija BiH poražena je u Belfastu, u duelu sa Sjevernom Irskom, rezultatom 2:0 u posljednjoj utakmici B3 Lige nacija.

Nije u prvom poluvremenu bilo pogodaka u prestonici Sjeverne Irske, a onda su domaće, praktično čim se krenulo sa centra u drugom dijelu, stigle do prednosti.

Pogodila je Keri Halidej u 47. minutu, dok je konačan rezultat postavila Lorin Vejd 20 minuta kasnije.

Bio je to, ujedno, i završni meč za "zmajice" u prvom krugu kvalifikacija za prvenstvo Evrope 2025. godine.

Igračice Selvera Hodžića su takmičenje u grupi završile na trećem mjestu sa sedam bodova, iza Portugala (16) i večerašnjeg rivala (10), a ispred Malte (1), što im je na kraju omogućilo mjesto u baražu, koje će se igrati u dvije etape.

Prva runda doigravanja za EURO 2025 igra se od 23. do 29. oktobra, a druga od 22. novembra do 3. decembra. U prvoj rundi baraža, bh. tim za rivala može da dobije samo timove iz B divizije, dok u prvom kolu ukrštaju timovi iz A i C divizije.

Pobjednici 14 dvomeča naći će se u odlučujućoj, drugoj rundi baraža.

Sigurni učesnici baraža iz B Lige nacija su Portugal, Škotska, Srbija, Vels, BiH, Hrvatska, Mađarska, Sjeverna Irska, Turska i Ukrajina.

