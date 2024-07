Selektor "zmajica" nakon kolosalnog boda: Čestitam igračicama, nisam do sada osjetio ovakvu energiju!

Selver Hodžić prokomentarisao je duel sa Portugalom.

Izvor: FS BiH

Fudbalerke BiH remizirale su bez pogodaka sa Portugalom u petom kolu grupe B3 kvalifikacija za prvenstvo Evrope 2025. godine.

Igračice Selvera Hodžića su izborile nastup u baražu, koji će se sastojati iz dvije faze, a do kraja prve runde kvalifikacija još će odmjeriti snage na gostujućem terenu sa Sjevernom Irskom.

"Prvo, sve čestitke mojim igračicama. Imali smo jednu energiju, nisam do sada to osjetio. Ponosan sam kako su odigrale. Portugal nam u prvom poluvremenu nije stvorio šansu, mi smo imali jedan zicer. U drugom poluvremenu smo znali da će Portugal da zaigra ofanzivnije i promijeni sistem, ali moja ekipa se dobro adaptirala. Sve čestitke za igračice, one su iznijele teret ovog boda", rekao je Hodžić za zvanični sajt FS BiH, najavivši duel sa Irkinjama u Belfastu (16. jul):

"Moramo sada prvo da odmorimo i da se regenerišemo. Već smo razmišljali o njima, imamo ideju i taktiku. Mislim da će utakmica biti atraktivna i svi jedva iščekujemo utorak."







