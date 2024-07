Zvezdi uzeli 2.000.000 evra, pa doveli njega! Navijači još pamte tragičara iz Lige šampiona!

Há um novo artilheiro em Faro!



Tomané está de regresso a Portugal para vestir as cores do SC Farense. O ponta de lança Português chega do APOEL onde se sagrou campeão e conta com 150 presenças na Primeira Liga ao serviço do Vitória SC, Arouca e Tondela.



Bem-vindo Tomanépic.twitter.com/EY8qbmKJae