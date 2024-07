Marinović zvanično preuzeo U-21 reprezentaciju BIH: Spremni plan i vizija, cilj kontinuitet i priprema igrača za A tim

Predstavljen Vinko Marinović, novi-stari selektor mlade reprezentacije BIH.

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Vinko Marinović na danas održanoj konferenciji za medije zvanično je predstavljen kao novi selektor mlade reprezentacije BiH, a na ovoj poziciji naslijedio je Igora Jankovića.

Doskorašnji trener Borca tako se vratio na poziciju koje je obavljao u periodu od 2017. do 2019. godine, kada je takođe sjedio za kormilom "zmajića".

Kako je na predstavljanju istakao, napravljen je četvorogodišnji plan prema kojem je cilj da se stvori kontinuitet u radu, te oforme igrači za A reprezentaciju BiH.

"Novi plan u četiri godine, nova vizija je za mene veoma bitna, da imamo kontinuitet rada gdje nam je želja da što više igrača stvorimo za A selekciju, ali i da napravimo dobar rezultat. To je vizija", rekao je Marinović, te naglasio da će usko sarađivati sa selektorom seniorske reprezentacije Sergejom Barbarezom.

"Naravno da ćemo raditi u saradnji sa selektorom A reprezentacije. U razgovoru sa direktorom smo govorili oko toga, imaćemo i sastanak sa Barbarezom. I u prošlom mandatu sam radio sa selektorom Mešom Baždarevićem, ali i Robertom Prosinečkim. Imali smo zaista sjajnu saradnju. Kada malo pogledam, vidim da je iz te selekcije dosta igrača nastupilo za A selekciju. Želja nam je da imamo i sada što više igrača u A selekciji", istakao je novi selektor "zmajića", a prenosi Sport1.

Izvor: Promo/FK Borac/Nikola Kulaga

Istakao je da će mnogo raditi na skautingu igrača, ali i vezi između mlade i A reprezentacije.

"Mnogo posla je pred nama, a i do sada se već dosta uradilo, što se tiče skautinga i igrača. Naravno, imamo još nekih situacija oko kojih smo razgovarali, na koji način približiti mladu i A selekciju, na koji način da igramo, da to bude slično i da imamo stil igre koji će se naslanjati na A reprezentaciju."

Marinović je naglasio da dobro poznaje domaći igrače, dok postoji postoji baza svih igrača koji nastupaju u inostranstvu, potencijalnih reprezentativaca i da će među njima tražiti idealne kandidate za selekciju BiH.

"Imamo jednu bazu, platformu, koja sadrži sve igrače. U njoj će biti dodati svi igrači, to je što se tiče igrača u inostranstvu. Naši igrači igraju i dobijaju prilike. Oni tako sazrijevaju. Ima tu i do njih, da se i oni pokažu. Mi to možemo gledati i sa ove i sa one strane. Naša liga nije tako laka, ima svoje zahtjeve i specifičnosti. Uvijek se pojavi mladih igrača. Bilo je i prošli put. Baza nije baš toliko široka, ali treba izvući ono što je naš maksimum i pokušati izvući najbolje što možemo."

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Marinović je potvrdio da će mu u radu pomagati Danimir Milkanović, sa kojim je sarađivao u Borcu i Sarajevu.

"Što se tiče saradnika, sa mnom će raditi Danimir Milkanović, a što se tiče ostalih saradnika, razgovaraćemo sa direktorom. Što se tiče U-21 pravila, kada imate kvalitet onda ga imate. Ja sam, recimo, radio u Borcu, pa smo imali situaciju sa Vukovićem koji se pokazao. Ko ima kvalitet, on ga ima, to je vidljivo svima. To ne bi trebalo igrati neku veću ulogu. Mislim da je i ovo dobro da mladi igrači igraju i nastupaju, ali i svojim kvalitetom moraju zaslužiti da dođu u ekipu", zaključio je Marinović.

(Sport1/MONDO)