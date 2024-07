Zvezdin evropski dželat postao amaterski klub: Raspušteni svi igrači, zatvoren trening centar!

Slavni francuski klub bio je profesionalan od 1937. godine, a šest puta su osvajali titulu.

Navijače Crvene zvezde već više od decenije peče ta francuska noć u kojoj su srušeni snovi o grupnoj fazi Lige Evrope, jer je Bordo pogotkom sa bijele tačke u posljednjim sekundama meča eliminisao srpskog predstavnika. Oni koji su tada plakali danas bi mogli da nazdrave. Možda nije lijepo radovati se tuđoj nesreći, ali fanovi crveno-bijelih neće imati takav stav zbog toga što je Bordo od danas praktično ugašen i sada se vodi kao amaterski tim bez profesionalnih ugovora sa igračima!

Čelnici francuskog kluba obavijestili su tamošnji savez da odustaju od profesionalnog statusa koji su stekli još 1937. godine i da će se u narednom periodu voditi kao amaterski tim. To automatski znači da neće moći da igraju ni u drugom rangu francuskog fudbala, a tek treba da se vidi da li će uspjeti da se organizuju za takmičenje u trećoj ligi Francuske.

Trećeligaški klubovi u Francuskoj imaju mogućnost da zadrže profesionalni status i da u roku od dvije godine pokušaju da se vrate u drugu ligu, ali bordo nije želio da iskoristi to pravo. Razlog za to su ogromni rashodi kluba kojem ide u korist da postane amaterski, iako će to imati nesagledive posljedice na budućnost. Primjera radi, svi profesionalci iz prethodne godine sada su slobodni u izboru nove sredine, a zatvara se i trening centar u kojem su do sada živjeli omladinci, pa i oni mogu da biraju klubove za narednu sezonu. Navodno, pojedini fudbaleri već su se priključili pripremama timova za koje će potpisati ugovore pred narednu sezonu.

Ovako su Zvezda i Bordo igrali 2012. godine:

Podsjećamo, u ljeto 2012. godine Crvena zvezda je u drugoj rundi eliminisala bjeloruski Naftan (7:6 u ukupnom rezultatu) i Omoniju sa Kipra (0:0, 6:5 penalima), da bi u plej-ofu za Ligu Evrope igrala protiv francuskog tima. Pred više od 42.000 navijača u Beogradu bilo je 0:0, da bi revanš donio nezapamćenu dramu.

Tim koji je Robert Prosinečki sastavio i prepustio Aleksandru Jankoviću odigrao je izuzetno hrabru utakmicu na gostujućem terenu i bio je nekoliko sekundi udaljen od grupne faze. Filip Mladenović je doveo crveno-bijele do prednosti u drugom minutu nadoknade prvog dijela meča, ali su početkom drugog dijela susreta Francuzi preokrenuli rezultat u svoju korist. Ipak, srpski tim je stigao do izjednačenja golom Nikole Mikića i 2:2 bilo je dovoljno za prolaz u nokaut fazu, jer je tada važilo pravilo gola u gostima...

Velika greška Nikole Maksimovića na sredini terena, kada je loše intervenisao i zatim penal koji je Boban Bajković napravio u veoma teškoj poziciji za napadača preskupo su koštali Zvezdu. Iskusni Joan Gufran pogodio je da bijele tačke za eliminaciju crveno-bijelih i bolan kraj evropske avanture generacije u kojoj je bio i sadašnji prvotimac Srđan Mijailović.