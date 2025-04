ABA liga kaznila Željka Obradovića: Sudija ga prijavio poslije meča u Podgorici

Željko Obradović kažnjen je novčanom kaznom zbog toga što ga je sudija Luka Kardum prijavio poslije meča Partizana i Budućnosti.

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Disciplinska komisija ABA lige kaznila je trenera Partizana Željka Obradovića, prenosi "Meridijan sport". Obradović će morati da plati kaznu od 2.500 evra zbog toga što je pokazao "nedostatak poštovanja prema sudiji Luki Kardumu", nakon meča Budućnosti i Partizana (82:77) u Podgorici.

Kako navodi isti izvor, Željko Obradović se prilikom izlaska iz svlačionice obratio sudiji Luki Kardumu (Hrvatska) koji je reagovao zbog njegovih riječi i prijavio ga disciplincima ABA lige koji su brzo reagovali: "Dok smo mi ovde u Partizanu, vi nama više nećete suditi niti jednu utakmicu. Ako ćete vi nama suditi, ja više neću biti trener Partizana. Ja nisam čovjek da s tim izlazim u medije, ali potrudiću se da tako bude", citira se Obradović u prijavi.

Izvor: MN PRESS

Ovako je izgledalo obrazloženje Željka Obradovića koje evidentno nije na kraju usvojeno: "Po završetku utakmice, po izlasku iz svlačionice, slučajno sam sreo gospodina sudiju Karduma kome sam se obratio riječima: ‘Gospodine, dobro ste sudili večeras kao što uvijek sudite nama. Ne znam zbog čega tako sudite.’ Na to mi je gospodin Kardum odgovorio: ‘Ja samo sudim i vodim računa o svojoj porodici’. Na to sam mu odgovorio: ‘Da, ali zbog čega ste onda kažnjeni toliko puta poslije utakmica s Partizanom. Želim Vam sve najbolje i nadam se da se više nećemo sresti na utakmicama Partizana, ili možda ja neću biti trener.’ Dakle, to je moja želja da nam gospodin Kardum ne sudi više, nije u pitanju nikakva prijetnja, jer ja možda neću biti trener Partizana, a što mogu potvrditi i ljudi koju su bili u njegovom okruženju. Podsjećam da je više puta gospodin Kardum kažnjavan poslije njegovih utakmica koje je sudio Partizanu (uključujući i prvi derbi protiv Crvene zvezde u ABA ligi ove sezone)".

Takođe, Budućnost je kažnjena sa 30 hiljada evra zbog svojih navijača, odnosno ubacivanja predmeta na teren, korišćenja pirotehnničkih sredstava i vrijeđanja protivnika.

(MONDO)