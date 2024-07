Zrinjski poražen, ali Ivanković ne gubi nadu: Idemo se boriti, ovo nije rezultat koji se ne može stići

Mostarci doživjeli minimalan poraz od Brava, te u Ljubljanu za sedam dana odlaze sa golom minusa.

Zrinjski je pretrpio minimalan poraz 0:1 u prvom zvaničnom meču u novoj sezoni. U prvom duelu drugog kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu, Bravo je u Mostaru slavio golom Matica Ivanšeka u 16. minutu i tako stekao prednost pred revanš narednog četvrtka u Ljubljani.

Imao je mostarski tim svoje prilike u ovom meču, minut prije primljenog gola Mario Ćuže pogodio je stativu, zatim su "plemići" prijetili i u nastavku meča, ali nažalost po njih ostalo je 0:1.

Uprkos porazu, trener Mario Ivanković ne gubi nadu. Svjestan je da je njegov tim imao svoje šanse koje nije uspio da iskoristi, ali vjeruje da im se sve može vratiti u revanšu.

"Rekli smo i prije utakmice da je ovo prvo poluvrijeme. Nažalost, izgubili smo, ali imamo drugo poluvrijeme u Sloveniji. Imali smo tri-četiri odlične prilike za gol u prvih 45 minuta, nismo ga postigli, a primili smo pomalo neobičan gol nakon naše greške, gdje je trebalo da napravimo prekid na bočnoj poziciji. U drugom poluvremenu smo krenuli po gol, ali isto tako gledali da ne primimo drugi, kako bismo ostali u igri. Imali smo poluprilike i prilike, ali nažalost sreća nije bila na našoj strani. Treba da radimo još, imamo dodatnih sedam dana da se uigramo. Znali smo da je Bravo brza i 'živa' ekipa i sigurno neće biti lako ni u drugom meču. Idemo se boriti", poručio je trener osvajača Kupa BiH.

Brzina je najjači adut slovenačkih fudbalera. To se vidjelo juče, ali to nije bilo ništa novo, u Zrinjskom su to znali i prije samog meča, što je naglašeno u najavi utakmice. Bravo je i duže u pripremnom ciklusu, već su odigrali i tri zvanične utakmice prije sinoćne (u prvom kolu kvalifikacija eliminisali Konas Ki Nomads iz Velsa, a zatim poraženi od Celja u domaćem prvenstvu), dok je Mostarcima ovo bio prvi meč u sezoni.

"Evidentno je da su u boljem stanju jer su ranije počeli. Oni su brza ekipa koja igra na tranziciju, kontru i polukontru, znali smo to i htjeli smo da ih malo izvučemo i izmorimo, ali protok lopte definitivno je trebalo da bude brži. Sve u svemu, nemam šta da prigovorim igračima. Idemo se maksimalno spremiti za revanš, probati da pobijedimo i prođemo dalje."

Ivanković je i uoči duela u Mostaru najavio da će šansu pružiti igračima koji su prošle sezone bili u Zrinjskom, odnosno da pojačanja nisu na maksimalnom nivou, zbog čega nije htio previše da ih koristi. Protiv Brava u drugom poluvremenu zaigrao je samo Ivan Posavec, koji je ovog ljeta stigao iz Olimpije.

"Nadamo se da ćemo koristiti više pojačanja u revanšu. I Frano Mlinar je tu, vjerujemo da ćemo u skorije vrijeme i na njega moći da računamo, vidjećemo i kakvo je stanje s Petrom Mamićem. Možda osvježimo ekipu, ali nismo digli ruke, ovo nije rezultat koji se ne može stići. Idemo s vjerom da možemo proči i tako ćemo se postaviti", zaključio je Ivanković.

Revanš meč Brava i Zrinjskog zakazan je za 1. avgust od 17 časova u Ljubljani.

