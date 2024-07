Skandal trese Olimpijske igre, reagovala i FIFA: Šampionu hitno oduzeti bodovi, treneri izbačeni iz fudbala

Dosad nezapamćen skandal u Parizu.

Izvor: Shutterstock

Međunarodna fudbalska asocijacija ("FIFA") oduzela je šest poena ženskoj fudbalskoj reprezentaciji Kanade na Olimpijskim igrama u Parizu, a uz to suspendovala troje trenera na godinu dana zbog "špijunskog" skandala. I to nije sve, Fudbalska federacija Kanade moraće da plati 200.000 švajcarskih franaka, a sve to zato što je utvrđeno da je dvoje asistenata u stručnom štabu reprezentacije koristilo dronove da bi špijuniralo svog protivnika na Olimpijskim igrama, selekciju Novog Zelanda pred prvi međusobni meč u srijedu.

Selektorka Kanade Beverli Pristmen, koji je 2021. bio na čelu reprezentacije koja je osvojila zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Tokiju, već je suspendovana odlukom svoje nacionalne fudbalske federacije i potom je odstranjena sa Olimpijskih igara. Imena asistanata su Džozef Lombardi i Jasmin Mander i godinu dana će im biti zabranjeno da rade u fudbalu.

Nadležni u FIFA su utvrdili da su Pristman i njeno dvoje asistenata odgovorni za grubo kršenje pravila. Kanadskoj federaciji je stavljeno na teret to što nije osigurala da se njeni članovi ponašaju u skladu sa pravilima turnira.

Selektorka Kanade ima 38 godina, Engleskinja je i na čelu reprezentacije je od 2020. godine. Ima ugovor do 2027, ali je pitanje kako će ta saradnja funkcionisati u uslovima nakon njene kazne i da li će to uopšte biti moguće. Kanada je pobijedila u navedenoj utakmici 2:1, a na klupi je sjedio vršilac dužnosti selektora, Endi Spens. Kanađanke će u okviru grupne faze u nedjelju igrati protiv Francuske u Sent Etjenu, a potom i protiv Kolumbije u četvrtak u Nici.