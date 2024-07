Selektor Srbije Svetislav "Kari" Pešić posljednji put se oglasio pred start Olimpijskih igara.

Izvor: MN PRESS

Srbija je spremna za duel protiv Sjedinjenih Američkih Država u Lilu, u prvom kolu muškog košarkaškog turnira. Meč će biti odigran u nedjelju od 17.15 časova, a javnosti se veče prije spektakla na fudbalskom stadionu obratio selektor "orlova" Svetislav Kari Pešić.

"Šta dalje da pričam o Olimpijskim igrama? Sve smo rekli. Prva utakmica je najvažnija, očekujemo američku reprezentaciju. Kako se suprotstaviti protiv jednog tima sa izraženim individualnim kvalitetima, što je jedan od njihovih najvećih talenata? Ne treba da ulaziš u dvoranu, ako nisi spreman da timskom odbranom pokušaš da taj individualni kvalitet njihov neutrališeš. To je prva stvar na koju moramo da pazimo. Trenirali smo to, pripremali smo se za meč. Uvijek postoji plan igre, pokušaćemo da taj plan sprovedemo. Već sam rekao šta je prvi zadatak. Drugi je da moramo da znamo da košarka nije hokej na ledu, već košarka. Promjena ritma je bitan dio igre i pripremali smo se, da znamo kada da promijenimo ritam u napadu. To podrazumijeva da naše sisteme moramo da igramo precizno, jasno, sa samopouzdanjem i da na takav način probamo da sprovedemo svoj plan i igru koju želimo da prezentujemo", rekao je Svetislav Pešić.

Vidi opis Znam šta vas sve interesuje, mene to ne zanima! Posljednja poruka Pešića pred Amere: Bez toga ne ulazimo u dvoranu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: VLADIMIR MARKOVIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: VLADIMIR MARKOVIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: VLADIMIR MARKOVIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: VLADIMIR MARKOVIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: VLADIMIR MARKOVIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: VLADIMIR MARKOVIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: VLADIMIR MARKOVIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: VLADIMIR MARKOVIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: VLADIMIR MARKOVIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: VLADIMIR MARKOVIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 10 10 / 10

Prema selektorovom mišljenju, stvari su veoma jasne na terenu. "Ekipa koja pravi manje grešaka, prije svega izgubljenih lopti, odmah je u prednosti, tako se povećava samopouzdanje igrača, na tome smo radili, pričamo o tome i zato je potrebno da budemo precizni i jasni u napadu, da znamo šta želimo, koga, kada napadamo u kom vremenu, u kojoj sekundi. Sve to su stvari na kojima smo radili, vidjećemo kako će na meču da bude."

Selektor smatra da još nije cijeli tim na fizičkom maksimumu. "Nismo na fizičkom nivou, ne svi, većina jesu, neki još uvijek nisu na tom nivou. Znate da neki nisu mogli da igraju neke mečeve. Uvijek kažem da se Olimpijske igre jednom igraju, ta dodatna motivacija i želja ponekad može da nadoknadi nedostatak fizičke spreme. Iako izgleda da je prvenstvo kratko, zbog šest utakmica. Ima dovoljno dana da igrači i u sljedećim mečevima koji nas očekuju..."

Zna Pešić šta najviše hoće navijači i novinari da čuju. "Ono što vas i navijače interesuje da li možemo da ih dobijemo. Mene to ne zanima previše. Iako radimo i ja bih to želio, ali igraju se i ostale utakmice. Ništa se neće promijeniti bez obzira na to u kom pravcu meč ode. Nas čekaju mečevi protiv Portorika i Južnog Sudana ako želimo da odemo u Pariz."

Bio je upitan Pešić i za svoju izjavu da mu fali još olimpijska medalja. "Nisam to rekao, ako sam došao na početku olimpijskog ciklusa, to se ovdje završava. Ne znam da li neko u Srbiji ne bi želio medalju, zašto je ja ne bih želio? Do tog cilja se ne stiže samo sa željama. Jedno su želje. Potrebno je da igramo dobro, da ono što smo trenirali sprovedemo. Želja ne nedostaje, motivacija je uvijek prisutna i kod mene i kod igrača. Najvažnije je, što sam rekao na početku, jedno su želje, motivacija, entuzijazam, trud, sve to je kod nas prisutno. Najvažnije je da znamo kako se do cilja stiže. Da imamo plan igre i da probamo da ga sprovedemo do kraja i onda možemo da sanjamo velike rezultate, medalje. Još je rano da se priča o toj temi. Prvo da vidimo da odigramo kako možemo.