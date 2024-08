Denis Ćorić najavio derbi sa Širokim Brijegom: Mi smo Željo, idemo na pobjedu

Željezničar će na startu nove sezone ugostiti Široki Brijeg na "Grbavici" (subota, 21 čas).

Željezničar i Široki Brijeg odigraće derbi prvog kola nove sezone Premijer lige BiH u subotu od 21 čas.

"Plavi" će ovaj susret dočekati sa željom da prvenstvo otvore pobjedom, o čemu je na konferenciji za medije govorio i Denis Ćorić, šef stručnog štaba sarajevskog premijerligaša.

"Prva dva-tri kola se sve ekipe traže, kako mi, tako i Široki Brijeg. Njihovu ekipu izuzetno dobro poznajem, iz tog sam kraja, imaju dosta iskusnih i kvalitetnih igrača. To je klub koji kao i Željo ne želi da ponovi prošlu sezonu. Mi smo Željo, igramo na 'Grbavici', želim da se moji igrači postave kao da tražimo pobjedu, ne samo protiv Širokog, nego protiv svih. Uz respekt svima", poručio je Ćorić.

Ističe da mu je želja da zajedno sa igračima svaki dan sve više napreduje.

"Svaki trener koji se bavi ovim poslom teži da napreduje iz dana u dan. Došao sam u Želju sa namjerom da svi zajedno pokušamo vratiti klub tamo gdje mu je mjesto. Neće biti lako, ali mislim da uz kvalitetan rad, ove ljude u klubu i navijače možemo to uraditi. Pobjednik sam u duši, to i igračima govorim. Željo je takav klub, gdje svi traže samo najbolje. Kako će to sve biti, vidjećemo, ali ja kao trener želim izvući sve najbolje. Vrijeme će sve pokazati."

Govorio je zatim i o problemima sa igračkim kadrom.

"Imamo problema sa sastavljanjem ekipe zbog sitnih povreda. Vjerujem u svakog pojedinca i ko god bude igrao, daće svoj maksimum. Što se tiče U-21 pravila, Željo je uvijek bio rasadnik talenata i vjerujem u mlade igrače", zaključio je trener Željezničara.

I Aleksandar Boljević, koji se vratio nakon povrede, najavio je derbi sa Širokobriježanima.

"Atmosfera je sjajna, prošli smo dobre pripreme sa šefom stručnog štaba. Radili smo vrijedno i nadam se da ćemo to pokazati na sutrašnjoj utakmici. Imao sam manjih problema prošle sezone, ali prošao sam pripreme bez povreda. Očekujem da ću biti bolji nego prošle sezone i dati svoj maksimum", rekao je Boljević.

PREMIJER LIGA BIH - 1. KOLO:

Subota:

GOŠK - Radnik (18.45)

Željezničar - Široki Brijeg (21.00)

Nedjelja:

Posušje - Igman (17.30)

Sarajevo - Sloboda (21.00)

Ponedjeljak:

Zrinjski - Sloga (21.00)

Odgođeno:

Borac - Velež

