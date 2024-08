Partizan u problemu pred Lugano: Saldanja ne trenira sa ekipom!

Jedan od najboljih igrača crno-bijelih trenutno nije na raspolaganju.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Partizan ima težak posao da na gostovanju Luganu nadoknadi zaostatak iz prvog meča, a jedan od najvećih hendikepa za Aleksandra Stanojevića mogao bi da bude izostanak Mateuša Saldanje. Kako je trener crno-bijelih rekao tokom burne konferencije, Brazilac posljednjih dana ne trenira sa ekipom, pa tek treba da se vidi kakva je situacija sa njim.

Saldanja nije bio u konkurenciji za meč Partizana i IMT-a (0:0) koji je odigran u Zaječaru, a već nedjeljama se priča da će on tokom ljeta napustiti klub i napuniti kasu crno-bijelima. Bio bi to veliki hendikep za Partizan jer je Saldanja jedini tresao mrežu na evropskim mečevima ove sezone, u ubjedljivom porazu od Dinama iz Kijeva.

"Nismo trenirali poslije utakmice sa IMT-om, tek u utorak veče ćemo znati kadrovsku situaciju. Mateuš Saldanja do danas nije odradio nijedan trening i pod upitnikom je, vidjećemo šta da radimo.Neke igrače smo odmorili, neke pripremili. Što se taktike tiče, da ne otkrivamo plan, ali u situaciji kad pripremamo dva meča sedmično moramo da rotiramo i ne želimo da odlažemo utakmice, jer imamo veliki kadar i moramo da ga koristimo", rekao je trener Partizana Aleksandar Stanojević.

Ipak, on nije u potpunosti zadovoljan igračima koje ima. Tokom ljeta stigla su brojna pojačanja, još neka se traže, a tim mora da izgleda drugačije.

"Moj zadatak je da mijenjamo DNK ekipe. Poslije šest primljenih golova smo se vratili pobjedom, poslije još jednog poraza od Dinama opet pobjedom. E, to nam fali. Pobjednički mentalitet.To tražim, da se dovedu tri igrača, da bismo to dobili. Ako fudbaler ne može da izađe iz ovoga jači i snažniji onda nije za ovaj klub. Zato ću se između stranca i domaćeg igrača opredijeliti za domaćeg, onog koji osjeća Partizan. Mi trenutno nismo tu, zato tražim igrače spremne za borbu", dodao je Stanojević.

