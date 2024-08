Delije reagovale nedjelju dana pred revanš: Već je vrijeme za dogovor, svi u dresu na Marakanu u srijedu

Najvatreniji navijači Crvene zvezde pozvali su da se napuni stadion u meču sa Bode Glimtom.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je porazom u Norveškoj krenula svoju evropsku sezonu. Bode Glimt bio je bolji sa 2:1 u prvom meču na sjeveru Evrope, a sada su "Delije" pozvale sve navijače da se u što većem broju pojave naredne nedjelje na stadionu "Rajko Mitić" kako bi podržali crveno-bijele na putu ka Ligi šampiona. Pozvani su svi navijači da dođu na meč u dresovima Crvene zvezde,

"Delije, smatramo da je već trenutak da se dogovaramo za revanš utakmicu Crvena Zvezda - Bode koja se igra na Marakani naredne srijede. Poslije prve utakmice, jasno je da Zvezda može da pobijedi Norvežane i prođe u Ligu šampiona, samo uz prepune tribine Marakane i jako navijanje od prvog do posljednjeg minuta. Ova utakmica je prilika da nastavimo sa zvezdaškom tradicijom, koju smo započeli prije dvije godine, a to je da na jednu utakmicu u sezoni svi dođemo u Zvezdinim dresovima.

Ovom akcijom pokazujemo šta znači iskreno voljeti klub, a dres Zvezde upravo simbolizuje prvu ljubav prema sportu i klubu. Bez jakog temelja, koji se zasniva na privaženosti klubu, teško da možemo da imamo pravu navijačku tribinu kakvu bi željeli i zato nam je važno da ova akcija bude tradicija. Posebno je važno sada pokazati vjernost i podršku jer nam slijedi utakmica gdje uticaj tribina može biti presudan za pobjedu i prolaz. Prošle godine, dolaskom u dresovima obilježen je 60. Rođendan Marakane.

Na fotografijama možemo da se podsjetimo kako je to izgledalo prije dvije godine protiv Pjunika. Bilo je ultra zvezdaški, preko 40.000 ljudi na Marakani protiv nepoznatog protivnika, veliki broj navijača u crveno-belim dresovima na svim tribinama, napravljena je odlična atmosfera na tribinama, a na terenu pobeda Zvezde od 5-0. Sada želimo da to ponovimo, verujemo ovoga puta uz skroz punu Marakanu i da još više navijača bude u dresovima Zvezde. Većina Zvezdaša ima dresove, ako neko nema, ima dovoljno vremena do utakmice da nabavi ili ako ne nađe dres, bar da dođe u crvenoj ili beloj majici... Svi u dresu Crvene zvezde", navodi se u saopštenju Delija.

Crvena zvezda je prošle godine kao šampion Srbije izborila pravo da se takmiči u kvalifikacijama za Ligu šampiona, a čak i u slučaju neuspjeha nastaviće takmičenje u Ligi Evrope. Ipak sa golom zaostatka iz prvog meča nadaju se crveno-bijeli da bi mogli da stignu do elitnog takmičenja.