Jagodić o "dočeku" na Grbavici: "Kada publika skandira 'cigani', kada meni psuju djecu..."

Trener Sloge o dešavanjima na meču sa ekipom Željezničara.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

U petom kolu Premijer lige BiH, Željezničar je upisao prvi remi. Dobojska Sloga odigrala je hrabro na "Grbavici" i na kraju stigla do velikog boda.

Inače, susret je obilježilo mnogo nervoze, čarki, a vidjeli smo i jednog navijača koji je ušao na teren da se obračuna sa fudbalerima Sloge. Srećom, u tom naumu su ga spriječili domači igrači.

Nakon utakmice komentar na dešavanja dao je trener Sloge Vlado Jagodić.

"Kada publika skandira "cigani", kada meni psuju djecu, to su uvrede. Prvo poluvrijeme, moj izlazak sa terena, možda to niste registrovali. Ovo mi je 559. utakmica, tačno. Prošao sam svašta. Znate da sam osvojio titulu sa Borcem pobjedom. Je li bio kakav problem kada smo u Doboju igrali utakmicu? U Modriči, tačnije. Ovdje smo izgubili 1:0 2023. godine, primili smo gol pred sami kraj, ali sam smogao snage da se zahvalim i čestitam",rekao je Jagodić, a prenosi Sport1.

Jagodić je dodao kako je uživancija voditi ekipu na Grbavici, ali mu je žao zbog večerašnjih događaja.

"Uživancija je voditi klub ovdje, ali mi je žao što neko smatra da treba Slogu nazvati "ciganima". Zašto to? Svaka čast i tim ljudima. Nažalost, bilo je ružno. Na kraju sam smogao snage i apostrofiram da treba podržati veliki klub. Znam da Željezničar izlazi iz teških problema i sada, ako nisi četvrti put uspio pobijediti, budi veliki i nagradi aplauzom moje momke. Da li su se oni nesportski trudili? Znam na šta mislite, ali pogledajte prvo poluvrijeme pa ćete vidjeti dosta stvari u taktičkom smislu kako je to išlo. No, kada se nešto događa u drugom poluvremenu, ne možemo igrati onako kako smo zamislili", dodao je on.

Kako kaže Jagodić, mnogi ga osporavaju te baš zbog toga ima motiv više protiv ekipa poput Zrinjskog, Sarajeva, Želje...

"Mnogi me osporavaju, zato uvijek imam motiv protiv Zrinjskog, Sarajeva, Želje... Uvijek sam na nivou u ophođenju i poštovanju tih ligaša. Jedini sam trener koji nije smijenjen, možda bih bio da sam izgubio. To je tako kod nas. Živim sa raspakovanim koferom, ali ne mogu dozvoliti neke stvari i da neko sada misli da sam konstruisao ekipu da igra na ovakav način. Ovo je nametnuto. I to je kvalitet. Jović, Vidić, to su dobri igrači, mi smo u rangu Željezničara gledajući sa glave na glavu. To što sada nemamo dovoljno bodova, pa imali smo ih prošle sezone, pa smo i dalje osporavani. I dalje se nosim sa tim, možda mi ovo bude posljednja utakmica, ali sve vas maksimalno poštujem. Smatram da imam pravo ovo reći jer je ovo večeras prevršilo svaku mjeru", zaključio je Jagodić.