Sarajevo rutiniralo Slogu, Zekić nije presrećan: Ljut sam, moramo biti puno ozbiljniji!

"Moramo još raditi na puno stvari i biti puno ozbiljniji", rekao je trener Sarajeva Zoran Zekić poslije pobjede nad Slogom u Doboju.

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Fudbaleri Sarajeva zasluženo su upisali pobjedu na gostovanju Slogi (3:1) i upisali nova tri boda na početku sezone, ali trener Zoran Zekić ne smatra da je sve bilo baš idealno.

"Dali smo golove u pravo vrijeme, bilo je nekoliko lijepih akcija, ali ima dosta detalja sa kojima nisam zadovoljan. Baš sam ljut! Neko će reći da je bilo vruće, onda ćemo sljedeći put pričati o kiši... Uvod u prvenstvo je dobar, ali moramo raditi još na puno stvari i biti puno ozbiljniji", istakao je Zekić poslije utakmice.

On je i nagovijestio o čemu je razgovarao, odnosno o čemu će još razgovarati s igračima kako bi popravili svoju igru.

„Ima puno stvari što je možda i normalno, ali moramo biti toga svjesni, moramo biti više koncentrisani i donositi odluke u datim trenucima na bolji način, moramo stajati bliže igračima i biti dosta agresivniji“, rekao je trener Sarajeva.

Sarajlije su pred duel na stadionu Luke u Doboju odigrali pet takmičarskih utakmica, s obzirom da su igrali i evropske kvalifikacije, kao i duel sa Slobodom iz Tuzle, a to je bila prednost koju je istakao trener dobojskog tima, Vlado Jagodić.

"Pet utakmica takmičarskih je velika prednost s obzirom na uigranost. Mi smo ovdje prvi put na zvaničnoj utakmici na našem stadionu Luke. Mislim da je 25 minuta bila egal utakmica, međutim, prekid pa na drugu stativu, zatim glavomet na drugu stativu... Mislim da to sebi ne smijemo dozvoliit. Sarajevo je iskoristilo sve to, mi nismo htjeli da gubimo, pa smo se zaletjeli malo, a to Sarajevo izuzetno kažnjava i umjesto da gubimo jedan razlike na poluvremenu, mi primimo još dva gola. Poremetio nas je i izlazak Tonija Jovića, bila je dobra utakmica, bićemo biti bolji, treba nam takmičarskih utakmica, a Sarajevu želim sreću", rekao je Jagodić.