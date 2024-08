Sloga sa kombinovanim timom protiv Željezničara, ali Jagodić je jasan: Obaveza nam je da budemo ozbiljni

Takmičenje u Kupu RS "Dr Milan Jelić", u kojem je prošle sezone stigla do finala, dobojska Sloga otvara u utorak gostovanjem banjalučkom Željezničaru u okviru šesnaestine finala.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

U nedostatku takmičarskih utakmica, s obzirom na to da su u prva četiri premijerligaška kola čak dva puta pauzirali (odgođeni mečevi sa Zrinjskim i Borcem zbog njihovog nastupa u Evropi), fudbalerima Sloge iz Doboja dobro će doći meč Kupa RS, u kojem će u utorak odmjeriti snage sa banjalučkim Željezničarom.

Biće to premijerni susret ovosezonskog izdanja najstarijeg takmičenja u Republici Srpskoj. Dobojlije su prošle sezone stigle do finala u najmasovnijem takmičenju, ali ih je tamo savladala Zvijezda 09 i stigla do pehara, pa će tim Vlade Jagodića i ove sezone imati motiv da ode do samog kraja u Kupu RS "Dr Milan Jelić".

"Znamo da smo prošle godine stigli do finala, ali smo izgubili na penale i nismo osvojili trofej. Sada smo ostali bez takmičarskih utakmica i zahvaljujem se Željezničaru što je pristao da pomjeri utakmicu sa srijede na utorak, znajući da u subotu igramo na 'Grbavici' protiv Željezničara prvenstvenu utakmicu i bilo nam je bitno da pomjerimo ovaj meč. Kup takmičenje je nešto što nam je obaveza da budemo ozbiljni", rekao je Jagodić u najavi meča.

Isti rivali snage su odmjerili, takođe u šesnaestini finala, i u Kupu RS u sezoni 2022/23 i tada je banjalučki tim prošao dalje nakon penala.

"Ja sam četiri puta osvajao kup, ali Sloga nije imala tu sreću da dođe do trofeja. Prije dvije godine Željezničar je izbacio Slogu na penale i imamo to u vidu. Željezničar je slavio za vikend i to nam je opomena. Naravno da će igrati kombinovani tim, ima igrača kojim nedostaju minuti i takmičarske utakmice i moramo da ih držimo u situaciji da mogu da odgovore zadacima premijerligaških utakmica. Očekujem od njih veliki angažman."

Nemanja Đokić i dalje je van stroja, dok u kombinaciji neće biti ni Momčilo Mrkaić.

"Uz sav respekt i prema kolegi Branislavu Kruniću i ekipi Željezničara, iako smo gosti, nastojaćemo da odigramo utakmicu koja će nam donijeti plasman dalje", naglasio je Jagodić.

Meč Željezničara i Sloge počinje u 17 časova.

KUP REPUBLIKE SRPSKE "DR MILAN JELIĆ" - ŠESNAESTINA FINALA:

ISTOK:

Sutjeska - Slavija

Stakorina - Zvijezda 09

Majevica - Famos

Drina HE - Leotar

Zadrugar (Donje Crnjelovo) - Radnik (Bijeljina)

Drina (Z) - Romanija

Ilićka 01 (Brčko) - Velež (Nevesinje)

ZAPAD:

Naprijed - Rudar Prijedor

Naša Krila - Modriča Alfa

FSA Prijedor - Sloboda (Mrkonjić Grad)

Sloga (S) - Borac (KD)

Lijevče - Borac (Š)

Kozara - Ljubić (Prnjavor)

BSK - Borac

Željezničar Sport tim - Sloga Meridian

Omarska - Laktaši

