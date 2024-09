Niko me neće praviti budalom, vidim mnogo mržnje! Piksi otvorio dušu pred Španiju, jedno neće da dozvoli

Konferencija za novinare je gotova

Ekipa odlazi na posljednji večernji trening pred meč protiv Španije, zakazan za četvrtak u 20.45 časova.

"Vidim mnogo mržnje"

"Vidim mnogo mržnje, ali to je jednostavno tako. Učinićemo sve da Srbija izgleda dobro, da se suprostavi trenutno najvećoj sili u Evropi i momci koji sutra budu na terenu i koji budu ulazili zaslužuju podršku i da im se da aplauz i ona vrsta iskrene podrške"

"Ne treba biti ljubomoran i sujetan"

"Meni kao nekom ko je iz fudbala i ko prati i ko voli da gleda fudbal i ovu našu ligu i srpski fudbal i ovo po Evropi... Meni je bio užitak da gledam kako Španija igra i kakva je to ljepota u igri, kakva je to raznovrsnost, tehnički potezi, brzina i sve ostalo. To je lijepo vidjeti i kada vidite tako nešto, treba čestitati i ne biti ljubomoran i sujetan što je tako. Na nama je da učimo i shvatimo neke stvari

"Neću dozvoliti da me neko pravi budalom"

"Oni imaju formaciju 4-2-3-1, pa 4-2-4-2, pa je drugi sistem kad se Vilijans i Jamal spuste... Mnogo je tu sistema, ali neću dozvoliti da me neko pravi budalom i da mi prosipa, znate već na šta mislim. Dajte mi sistem koji garantuje da ćete biti pobjednik. Dajte mi i mi ćemo ga implementirati. To ne postoji, samo fudbalska inteligencija koja pravi razliku. Za to morate imati igrače, sposobne da naprave razliku. Ne možete na silu ništa, niti od nekoga tražiti nešto što ne može. Ali kada imate kvalitet pred sobom, morate biti ludak da to srušite. Pogledajte sve ekipe koje imaju fudbalsku esenciju u sebi, kada je to lako. Fudbal je prost kada je jednostavan, a ta jednostavnost je najteža stvar u fudbalu"

"Znate kako ovdje ljudi dolaze, stavljaju se, mijenjaju..."

"Španija je zemlja sporta. To su ljudi koji izuzetno vole sport i posvećeni su tome. Sistem rada njihov je takav, to je misaona imenica za naše prilike, znate kako ovde ljudi dolaze, odlaze, mijenjaju se, stavljaju se... Svjesni ste toga i mislim da ne griješim, to je tako. U tim velikim zemljama sportskim neke stvari su davno riješene na pravi način, profesionalni, sa znanjem ekudacijom...

"Imaš 90 minuta, pokaži kvalitet"

"Imate 90 minuta da pokažete sav svoj talenat i zbog čega ste tu. Neki igrači će po prvi put biti ovdje, ali mora i do toga doći. Ne bježim od te odgovornosti, da nekome ko do sada nije igrao pružim šansu. Debitovaćeš onda kada pokažeš kvalitet, bez obzira na godine".

Kapiten - Nikola Milenković

"Ima najviše odigranih utakmica, 57, a zamjenik će biti Predrag Rajković"

"Tamo i golman kontroliše loptu perfektno"

"Nevjerovatna su reprezentacija, skup talenata, superiornost u tehničkom smislu. Tamo nema nijednog igrača, uključujući i golmana, koji ne kontroliše loptu kako bi svi voljeli. Imali su oni generacije i iza ove, da ne pominjemo 2010, 2012. godinu, ali ova generacija sa mladim igračima je hrabar potez De La Fuentea da regeneriše španski tim. I dao je rezultate"

"Neću dozvoliti jedno nikome!"

"Već dva puta smo imali sastanke juče, analizu protivnika, video-analizu protivnika. Danas smo sve to ponovili još jednom, da utvrdimo gradivo i da dam smjernice igračica šta bi trebalo raditi sutra i kako izgledati na terenu. A, što se piše i priča, moja poruka je da se samo fokusiraju na utakmicu i da ih ne dotiče. A, da je prijatno - nije. Navikli smo na to. Neću dozvoliti da me bilo ko izbaci iz takta i poremeti strategiju koju pripremam za sutra"

Piksi o prozivkama Tanjge i Šurbatovića

"Ne bih htio da dajem bilo kakve komentare i bilo kome da repliciram. Svako ima pravo da kaže i misli šta hože i na tome bih se zaustavio. Problema u srpskom fudbalu imamo za izvoz, možemo da ih prodajemo i tu ništa nije novo. Od kada sam došao da budem selektor, stalno su problemi prisutni. Ne bih zaista da polemišem i repliciram. Ja sam trener. Niti se bavim kadrovskim pitanjima, niti kadrovskim rješenjima, niti vodim politiku FSS. Da se jednom i zauvijek zna i ne volim da se moje ime miješa u te stvari. To je tendenciozna stvar koju jednostavno ne razumem. Trener sam i bavim se reprezentacijom, trudim se da svoj posao radim najbolje što mogu"

Saša Lukić o otkazima Piksiju

"Tu su mladi momci, osjetio sam lijepu energiju i želju da se napravi dobar rezultat. Bez svakog se sada trenutno mora, svako od nas je ovdje zamjenljiv, jedino što ostaje je reprezentacija. Mi koji smo tu od igrača moramo da ostavimo sve za reprezentaciju i da se po tome pamti. Ko će biti tu od igrača, nije bitno. Jako vjerujem u ove mlade momke, potrebna im je podrška, kao i strpljenje. Vjerujem i srećan sam što sam ovdje sa njima"

Za početak, Saša Lukić o Španiji

"Španija je pokazala najbolji fudbal na Evropskom prvenstvu i zasluženo ga osvojila. Najbolja su trenutno ekipa na svijetu i biće jako teška utakmica za nas. Da bismo se nadigravali sa njima ili pokušali da ih pobijedimo, moraćemo da budemo perfektni i defanzivno i ofanzivno. Jako dobro poznajemo ekipu, ja takođe, jer sam 2017. igrao protiv njih na Evropskom prvenstvu i to su sve momci sada u A reprezentaciji"

"Podrška Piksiju!"

Legendarni napadač Predrag Mijatović u srijedu je u "Kući fudbala" u Staroj Pazovi podržao selektora Dragana Stojkovića Piksija.

Burni dani u fudbalskom Savezu

Srpsku "kuću fudbala" napustili su generalni sekretar Jovan Šurbatović i direktor Miroslav Tanjga i obojica su se javno suprotstavili odluci da selektor Dragan Stojković ostane i poslije neuspjeha na Evropskom prvenstvu.

Tanjga je u srijedu dao oštru izjavu o Piksiju.

Španija u paklenom sastavu

Suspendovani i povrijeđeni kapiten Španije Alvaro Morata neće doći na "Marakanu", a ne bi trebalo očekivati ni nastup najboljeg defanzivnog veziste na svijetu, Rodrija. Ostatak tima je tu. Pročitajte spisak reprezentacije Španije za Srbiju.

Srbija bez šestorice

Nakon Aleksandra Mitrovića, Sergeja Milinković-Savića i Dušana Vlahovića, selektoru su u Pazovi zbog povreda otkazala još trojica igrača

Dobro došli u tekstualni prenos

Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi obratiće se javnosti u 17.30 časova iz "Kuće fudbala" u Staroj Pazovi gdje reprezentacija sprovodi poslednju pripremu za meč protiv Španije u četvrtak, u prvom kolu Lige nacija.