"Takva gromada te podrži, a pametuje onaj koga je neko postavio!" Piksijev odgovor na kritike: Govore gluposti

Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi oglasio se poslije remija i odlične igre u meču protiv Španije

Izvor: Youtube/Fudbalski savez Srbije

Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi dao je intervju za sajt Fudbalskog saveza Srbije dan poslije osvajanja velikog boda protiv Španije, prvaka Evrope. Govorio je šef struke "orlova" o novom početku nacionalnog tima i o prvim utiscima poslije spektakla na "Marakani".

"Svaki početak je težak, ovo je prvi put da se u 'A' diviziji našla naša reprezentacija. I pored dosta problema uspjeli smo da odigramo ravnopravno protiv šampiona Evrope, koji je prije dva mjeseca pokazao moć. Jako sam zadovoljan. I igračima je stalo, ne samo da pruže otpor, već i da zaprijete, da budu u stanju da kreiramo šanse za postizanje gola. To govori da nema perfektne ekipe i da svaki tim ima mane."

Piksi je jedno posebno istakao - da je njegov tim složan.

"Jako je važno da su igrači pokazali karakteristiku, a mogao bih da je nazovem 'solidarnost'. Upravo nas je solidarnost na terenu dovela do činjenice da smo izgledali i bili jako kompaktni, pogotovo posljednja linija odbrane. I linija ispred njih. Da su igrači shvatili potpuno taktičku pripremu za utakmicu protiv najjače selekcije u Evropi"

Solidarnost se vidjela poslije greške Jan Karla Simića, kada je Marko Grujić spriječio Špance da realizuju veliku šansu. "Tako je, kada će da pogriješi, ako ne sada? I treba da pogriješi, sve su to dobre lekcije za ubuduće. Vidjela se solidarnost, ni po koju cijenu nismo htjeli da primimo gol, iako smo mogli da budemo kažnjeni. Ali ta požrtvovanost, želja da ne dozvolimo Špancima da nas kazne, doprinijela je tome da zasluženo odigramo neriješeno protiv najjačeg protivnika"

"Nije im prijatno kad moraju protiv Birmančevića"

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Bio je selektor upitan i za Veljka Birmančevića i njegova brzinu.

"To je bilo u našoj strategiji. Znali su svi, a pogotovo mi, da je Španija reprezentacija 'Broj 1' u svijetu u posjedu lopte. I to sve ekipe znaju, od najvećih, do najmanjih. Svjesno smo odigrali kako smo odigrali, svjesno smo to prepustili. Ali smo i znali da u momentu u kojem se oduzme lopta, jednostavno moramo da budemo izuzetno spremni da reagujemo. To su upravo bili ti kontranapadi, brzi napadi po stranama, gdje smo imali raspoložene igrače. Birmančević je pokrivao cijelu lijevu stranu i delovao je kako treba u fazama napada, koristio je brzinu kako treba. Nije protivniku prijatno da ima takvog igrača protiv sebe".

Otkrio je Piksi i koji je utisak ponio sa Evropskog prvenstva - da je reprezentacija bila spora.

"U Njemačkoj, na Evropskom prvenstvu, čini mi se da smo bili dosta spori, pogotovo u tom napadačkom smislu, a da smo sada došli u kontrasituaciju. Da i te kako možemo da budemo brzi. I to me raduje, brzina, hrabrost, drago mi je zbog tih momaka na kraju krajeva, da su iskoristili šansu i predstavili se javnosti u lijepom svjetlu".

Stojković je prenio i ambijent iz svlačionice Srbije.

"Momci su bili jako srećni, i oni su bili srećnim onim što su prikazali. Ta hrabrost i odvažnost, da se ne bojite takve ekipe... A, kada igrate protiv takvih igrača, ekipe koja je bukvalno zasenila sve i rezultatima i igrom prije samo mjesec dana, onda se sreća i zadovoljstvo vide i u svlačionici.

Govorio je Piksi i o posjeti Peđe Mijatovića ekipi pred meč sa Španijom.

"Pametuju i govore gluposti"

Izvor: Fudbalski savez Srbije

"On je prije svega ljudska gromada i srećan sam da smo dobri prijatelji. Poenta života je u tome da njegujete i čuvate prijateljstva, jer nije lako imati prijatelja u ovim vremenima. Jako mi je drago što je došao, posjetio nas, da smo pričali, razmijenili mišljenja i mislim da je to jako pozitivna stvar. On je uvijek dobrodošao, naravno, ako budem ja selektor ovdje. Kada god poželi. Volio bih i da (dođu) druge fudbalske gromade, da oni koji su istinski ostavili trag, a ne oni koje je neko zvao, postavio, pa vam pametuju i govore gluposti. Važno je imati ljude takvog kova kraj sebe i osjetiti njihovu podršku", naglasio se Stojković.