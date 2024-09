Hvang otkrio kako je otišao iz Zvezde: Zbog ovog poteza će ga navijači voljeti još više!

Vezni fudbaler iz Južne Koreje napravio veliki transfer, ali tek nakon što je pomogao Zvezdi da uđe u Ligu šampiona.

Crvena zvezda je u finišu prelaznog roka ostala bez najboljeg igrača iz prethodne sezone. Vezni fudbaler In Bom Hvang prodat je Fejnordu u transferu teškom osam miliona evra, a crveno-bijeli su munjevito morali da reaguju i na stadion "Rajko Mitić" stigao je Rade Krunić. Od veznog igrača iz Foče očekuje se da nadomjesti veliki gubitak na sredini terena.

Kada Rade bude debitovao, navijačima će i dalje u mislima biti reprezentativac Južne Koreje kojeg treba da zamjeni. Hvang je za samo jednu sezonu "kupio" navijače - oduševili su se njegovim znanjem, pristupom igri i poštovanjem koje je gajio prema klubu, pa je rastanak mnogima teško pao. Djeluje da je to slučaj i sa fudbalerom, iako je otkrio da mu je transfer iskorak u karijeri. On je nakon odlaska iz Zvezde ispričao kako je došlo do prelaska u Holandiju.

"Prije svega, naš meč u plej-ofu Lige šampiona odigrao se 28. avgusta, a dan ili dva prije tog meča kontaktirali su me Fejenord i još jedan tim (vjerovatno Ajaks). Pošto je meč bio zaista važan za mene i tim, odlučio sam da se fokusiram na igru. Takođe sam razgovarao sa svojim agentom, i nakon utakmice smo konkretnije razgovarali o stvarima, uključujući finansijska pitanja", rekao je In Bom Hvang i dodao: "Srećom, Fejenord je odlučio da me angažuje plaćanjem otkupne klauzule, na čemu sam veoma zahvalan. Kao što je poznato, holandski klubovi su poznati po razvoju i prodaji mladih igrača, ali iako ću uskoro napuniti 28 godina, oni su ipak odlučili da ulože u mene. Za to sam zaista zahvalan i osjećam veliku odgovornost."

Reprezentativac Južne Koreje smatra da bi njegove dobre igre mogle da otvore vrata njegovim zemljacima ka holandskom fudbalu.

"Zato želim da pružim dobre nastupe. U junu sam pomenuo da, bez obzira na to koju odluku donesem, želim da to bude nešto što može doprinijeti, makar i na mali način, korejskom fudbalu. Ovaj transfer nije izuzetak. Imam osjećaj odgovornosti da dobro igram u holandskoj ligi jer to može otvoriti više prilika za mlađe igrače da dođu u ligu. Moram da nastavim da dajem najbolje od sebe kao i uvijek, kako bih zadovoljio klub i navijače", istakao je Hvang.

Hvang je nakon odlaska iz Južne Koreje igrao za Vankuver Vajtkepse u MLS, a zatim i za Rubin iz Kazanja koji ga je dva puta pozajmljivao Seulu. Uslijedio je odlazak u Olimpijakos, a zatim i dolazak u Crvenu zvezdu čiji je dres nosio godinu dana. Odigrao je 42 meča u svim takmičenjima, postigao šest golova i asistirao 12 puta.