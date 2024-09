Benfika oslabljena pred susret sa Zvezdom: Jedan od najboljih ne dolazi u Beograd

Renato Sančes neće biti spreman za meč protiv Crvene zvezde, zbog povrede na treningu.

Izvor: CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA

Renato Sančes neće igrati 19. septembra (18.45) protiv Crvene zvezde u prvom kolu Lige šampiona. Riječ je o jednom od najboljih igrača Benfike koji se povrijedio na treningu i biće van terena biti nekoliko nedjelja, prenose portugalski mediji.

Sančes je u Benfiku stigao u ovom ljetnom prelaznom roku kao pozajmljeni igraš Pari Sen Žermena sa kojim ima ugovor od 2022. Sezonu za nama je proveo u Romi, takođe na pozajmici, odigrao je svega sedam mečeva, ali je postigao i jedan gol. Portugalcu povratak u Benfiku nije nepoznat teren, s obzirom na to da je ponikao upravo u ovom klubu za koji je igrao u sezoni 2015/16. Putevi su ga kasnije odveli u Bajerna iz Minhena čije je boje branio od 2016. do 2019, potom i Lila čiji je dres nosio od 2019. do 2022.

Srpskoj javnosti je poznat, vjerovatno, po postignutom golu u meču Portugalije i Srbije u kojem su izabranici Draga Stojkovića Piksija izborili plasman na Svjetsko prvenstvo u Kataru.

Zarada crveno-bijelih

Crveno-bijeli su plasmanom u prestižno takmičenje ostvarili i brojne zarade. Naime, klub iz Ljutice Bogdana će dobiti osnovni finansijski prihod od 18,2 miliona evra. U taj iznos nije uključen novac koji će biti dodijeljen timovima koji zarade novac rezultatima, a UEFA je predvidjela da svaki bod bude "naplaćen" 700.000 evra, pa će tako pobjeda vrijedeti čak 2,1 milion evra. Takođe, UEFA će bogato nagraditi timove na osnovu konačnog plasmana na tabeli i eventualnog prolaza u nokaut fazu.