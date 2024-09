Brat fudbalera koji je odbio Srbiju zbog Mađarske stigao u Partizan: Evo šta je poručio na predstavljanju

Marko Kerkez pojačao Partizan u završnici ljetnog prelaznog roka.

Izvor: EPA-EFE/Tibor Illyes

Partizan je ljetni prelazni rok završio dovođenjem Marka Kerkeza (24) koji će zaoštriti konkurenciju na mjestu lijevog beka. U pitanju je doskorašnji fudbaler Spartaka koji ove sezone nema ni minut u Superligi, a prethodno je bio član i Vojvodine, Mladosti GAT, Kabela, Đera i Stanišića.

Interesantno je da je njegov brat Miloš Kerkez aktuelni fudbaler Bornmuta, a inače je odlučio da igra za reprezentaciju Mađarske iako je imao pravo nastupa i za Srbiju pošto je rođen u Vrbasu. Marko Kerkez takođe posjeduje i mađarski pasoš, ali za sada nije oblačio dres nijedne reprezentacije, čak ni u mlađim kategorijama. Zapravo, ima manje od 50 profesionalnih utakmica u karijeri do sada.

"Potpisati za Partizan je za mene korak do ostvarenja sna. Kad kažem korak, to znači da ću sada, kada sam tu, ostvariti san ako osvojim titulu u crno-bijelom dresu", poručio je Marko Kerkez za zvanični sajt kluba.

"Vječiti derbi se vezuje za moje dječačke snove! Mislim da svaki klinac u regionu mašta da zaigra u vječitom derbiju, a u mom slučaju, sada kada sam u Partizanu, prevashodna želja je da pobijedimo! Derbi mi, kao igraču, mnogo znači! Do sad sam ga gledao preko TV ekrana, a sada sam dobio priliku da učestvujem i budem uz tim, u najvećoj svetkovini fudbala, bez obzira na to da li ću biti terenu ili uz ekipu - važno je da sam uz Partizan!", zaključio je on.

Podsjetimo, prije njega u završnici ljetnog prelaznog roka stigao je i rezervista drugog tima Liona, mladi Pape Furer.