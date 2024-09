Hrvat psovao majku pojačanju Zvezde, sad preuzeo velikana: Posao karijere za Splićanina koji vjeruje Srbima!

Ivan Jurić je tokom karijere radio sa srpskim igračima, a sa Nemanjom Radonjićem je imao buran odnos. Dao je mjesto među stativama Vanji Milinković-Saviću, a sada će raditi sa Miletom Svilarom u Romi.

Izvor: Fabrizio Corradetti / Zuma Press / Profimedia

Nakon što su samo četiri kola poslije početka sezone američki vlasnici izgubili strpljenje sa Danijeleom De Rosijem i otpustili su legendarnog kapitena Rome, novi trener je Ivan Jurić! Hrvatski stručnjak sa ogromnim iskustvom u Italiji sada će dobiti najveći posao u karijeri.

Nakon što je počeo karijeru kao asistent u Interu i Palermu, on je vodio Mantovu, Krotone pa Đenovu u čak tri navrata, Veronu i Torino. Sada sa 49 godina ovaj Splićanin preuzeo je "vučicu". Imao je i ozbiljnu igračku karijeru, pošto je nakon Hajduka iz Splita igrao za Sevilju, Albasete, Šibenik, Krotone i Đenovu, a upisao je i pet nastupa za selekciju Hrvatske.

Mi najviše pamtimo Ivana Jurića zbog sukoba sa Nemanjom Radonjićem! Dao mu je šansu u Torinu, gdje je vodio i Sašu Lukića i Vanju Milinković-Savića, ali se stalno svađao sa njim. Sjećamo se kako ga je ubacio u igru u derbiju protiv Juventusa, a onda ga izbacio za 15 minuta i uz to sočno opsovao. Nekoliko puta je govorio o Radonjićevom temperamentu i govorio da mora da se uozbilji.

"Prošle sezone odigrao je najveći broj utakmica otkako igra fudbal, dali smo mu sve što smo mogli. Često nije u stanju dobro da trenira, što je neprihvatljivo za fudbal ovog nivoa. Žao nam je zbog njega jer je igrač vrhunskog nivoa, a on uništava svoju karijeru. Trebalo je da slijedi primjer Nikole Vlašića, koji je rastao u teškim trenucima. Šteta je, nadam se da može to da razumije...", poručio je Jurić svom fudbaleru jednom prilikom, a to nije bio jedini put kada je pričao o njemu.

Pogledajte sukob Ivana Jurića i Nemanje Radonića:

"Teško mi je da razumijem ove stvari, po mom mišljenju - uopšte ne poštuje ovaj sport. Postoje stvari koje moraš da radiš, a ti uđeš i radiš suprotno - znači nisi u utakmici. Taj momak ima talenat, ali za šest mjeseci zajedničkog rada nisam mogao da ga pretvorim u fudbalera. Kod kornera moraš da budeš obazriv i prisutan. Može to da se završi i dobro i loše, ali moraš da budeš tu. Nekada se izvučeš zbog toga, ali danas smo mi platili", istakao je tada Jurić.

Ivan Jurić je kada je vodio Torino dao veliko povjerenje Saši Lukiću, a kada je on prodat Fulamu zamijenio ga je Ivanom Ilićem. Takođe u prvoj sezoni na klupi 21/22 stavio je Vanju Milinković-Savića na gol i ostavio ga među stativama, čak mu je dao da bude zamjenik kapitena. Sada će mu i u Romi golman biti Srbin Mile Svilar.