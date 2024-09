Di Marija na "Marakani" najbolji, ali se nije dobro proveo u Beogradu: Žalio se, evo i zašto

Proveli su besanu noć igrači Benfike i to se nije svidjelo Anhelu Di Mariji.

Izvor: MN PRESS

Benfika je na otvaranju Lige šampionasavladala Crvenu zvezdu 2:1 (2:0) na stadionu "Rajko Mitić", a nakon meča se na uslove pred samu utakmicu požalio i Anhel Di Marija. Iskusni povratnik u redove Benfike i aktuelni svjetski šampion sa selekcijom Argentine istakao je da tokom cijele noći njegov tim nije mogao da spava u hotelu.

"Da, znali smo da će biti teško. Tokom noći su bile vatrometi, pa nismo mogli da spavamo, znali smo da će biti teško. Ali odigrali smo odličnu utakmicu, radili smo dobro, znali smo da ćemo trpeti pritisak i tako je i bilo. Ali bliži smo nego ikad i sve ide dobro", rekao je iskusni Argentinac,

Iako su golove postigne Okrun Kokču i Kerem Akturkoglu, upravo je Anhel Di Marija proglašen za igrača utakmice. Iako je svjetskom šampionu i osvajaču Kopa Amerike to značilo, on zna šta su prioriteti. "Zadovoljan sam nagradom, ali najvažniji su naši navijači i tim. Pokušaćemo da nastavimo ovako do kraja sezone. Radimo na isti način, teško je objasniti šta se tačno promenilo, ali je ovako... Prije smo šutirali i lopta nije ulazila, sada uvijek ulazi, to je razlika."

Benfika naredni meč igra na svom terenu protiv Atletiko Madrida 2. oktobra, dok će Crvena zvezda u naredna dva meča u ligi biti gost. Nakon "vječitog derbija" u ponedjeljak i meča sa Železničarom iz Pančeva slijedi gostovanje Interu, zatim dva meča u Superligi, pa gostovanje Monaku.