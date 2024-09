Najskuplja greška Pepa Gvardiole: Pustio ga u Čelsi, a on dao četiri gola za 20 minuta!

Istorija u Premijer ligi, Kol Palmer dao četiri gola za Čelsi za poluvrijeme.

Izvor: Bradley Collyer / PA Images / Profimedia

Čelsi igra vrlo dobro od dolaska Enca Mareske i danas je pobijedio i Brajton 4:2 (4:2) u pravoj goleadi na "Stamford bridžu", a ponovo je u centru pažnje Kol Palmer. Fudbaler koga se Pep Gvardiola prelako odrekao prošlog ljeta za 47 miliona evra uspio je da ispiše istoriju Premijer lige ovog popodneva pošto je postao prvi koji je postigao četiri gola za poluvrijeme.

Plesao je Palmer i da Čelsi stvar bude nevjerovatnija četiri gola je postigao od 21. do 41. minuta. Propustio je još dvije šanse i mogao je još neki put da se upiše u listu strijelaca, ali je i "poker" bio dovoljan da njegova ekipa dođe do tri boda. Imali su igrači Čelsija velikih problema u odbrani, poklonili su dva gola Brajtonu, ali kada su počeli da se pitaju za sve na terenu, djelovalo je da u svakom napadu mogu do novog gola.

Ofanzivni potencijal koji Čelsi ima je nevjerovatan i ukoliko bi Mareska uspio da sredi odbranu, možda bi moglo da se priča i o kandidaturi za titulu. Ne samo da je Čelsi trenutno trećeplasirani na tabeli sa 13 bodova, jednim manje od šampiona Mančester sitija i Arsenala, nego se i danas vidjelo da oni nisu "bauk" kao lane. Arsenal je tek u nadoknadi vremena pobijedio Lester 4:2, a uz to, Siti se mučio protiv Njukasla bez Rodija i De Brujnea, tako da su oni ostali bez pobjede (2:2). Videćemo šta će uraditi još Liverpul i Aston vila u ovom kolu i da li će promijeniti poredak na tabeli.

Pogledajte kako izgleda tabela Premijer lige poslije nekompletnog šestog kola, pa se već sada čini da nas čeka uzbudljivija borba za prve četiri pozicije nego prošle sezone:







