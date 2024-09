Zekić pred Široki Brijeg: Žao mi je što nećemo imati podršku naših navijača, igraćemo kao da su s nama

Trener Sarajeva Zoran Zekić najavio je gostovanje u Širokom Brijegu.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Nakon što su u prošlom kolu remizirali u gradskom derbiju, fudbalere Sarajeva sutra čeka novi izazov. Bordo tim će gostovati na stadionu Pecara kod ekipe Širokog Brijega, a tamo neće biti najvatrenijih pristalica ovog tima kojima je zabranjen dolazak.

Trener Sarajeva Zoran Zekić u najavi ovog meča komentarisao je upravo činjenice da njegov tim neće imati podršku te je apelova na nadležene da se takve stvari rješavaju na što pozitivniji način.

„Dvije teške utakmice su iza nas, a očekuje nas još jedna. Zapravo, svaka je takva. Svaka ekipa protiv nas ima veliki motiv, i to nama treba biti motiv da budemo spremni za te izazove. Teško gostovanje kod Širokog, iskreno mi je žao da tamo nećemo imati podršku naših navijača. Zamolio bih sve službe ako je moguće da se to rješava na pozitivniji način, jer naši navijači su naša velika snaga i fudbal se igra najvećim dijelom zbog njih. Pružićemo partiju kao da su sa nama. Utakmica puna izazova, Široki je u turbulentnom razdoblju, da će biti na 200 odsto, ali to su trenuci o kojima treba razmišljati i biti spreman na to“, rekao je Zekić.

Zgusnut raspored primorao je Zekića na određene rotacije u samom timu.

„Sada smo neke igrače zarotirali. Nekad se to pokaže bolje, nekada lošije. Normalno kada imaš tri utakmice u 10 dana da razmišljaš o promjenama. Imamo nažalost i određeni broj igrača sa povredama, određene igrače koji nisu u pravom ritmu, ali ne sumnjam da ćemo naći pravih 11, to jeste 16 sa izmjenama“, dodao je on.

Meč između Širokog Brijega i Sarajeva se igra sa početkom od 18 časova.