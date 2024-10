Želimo da napravimo još više! Žižović najavio meč sa Grcima: "Imamo pravo da uživamo, zaslužili smo da budemo ovdje"

Trener Borca Mladen Žižović najavio je utakmicu prvog kola Konferencijske lige.

Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Fudbalere Borca sutra očekuje prva u nizu veoma važnih utakmica u Konferencijskoj ligi. Nakon odlično odrađenih kvalifikacija za Evropu, Banjalučani će sutra na svom terenu dočekati ekipu Panatinaikosa u okviru prvog kola ovog takmičenja.

Možda i najvažniju utakmicu u klupskoj istoriji najavio je trener Mladen Žižović koji je poručio da će njegov tim sutra tražiti šansu protiv ekipa koja važi za favorita, ali pred domaćom publikom crveno-plave zanima samo pobjeda.

„Očekujemo jako tešku utakmicu. Panatinaikos je favorit u tom meču, ali pokušaćemo da napravimo iznenađenje i pobijedimo sutra. I samo to sutra želimo i nadam se da ćemo pobijediti. Tražićemo svoju šansu, vidjećemo koliko će nam se prilika otvoriti u sutrašnjoj utakmici. Očekuje se velika kiša i možda će to stvarati dodatne probleme i jednoj i drugoj ekipi, ali imamo svoj način i stil igre koji smo već pokazali i sigurno da smo zaslužili ovo mjesto gdje se sada nalazimo“, započeo je Žižović.

Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Cilj je da se pokaže da Borac može odgovoriti na sve izazove, odnosno sa može da se nosi sa još jednim velikim klubom iz Grčke.

„Sama činjenica da dolazi Panatinaikos, jedan od najvećih grčkih klubova daje nama za pravo da uživamo u ovoj utakmici i da budemo ponosni na sve što smo napravili do sada. Mi ne želimo stati na tome, želimo još jedno iznenađenje. Prije svega da budemo konkurentni i da pokažemo da se možemo nositi sa još jednim grčkim velikanom. Bili smo skoro ravnopravni u obje utakmice protiv PAOK-a i to želimo iskoristiti u pripremi ovog meča“, rekao je Žižović koji ima određenih problema kada su u pitanju igrači na koje može računati u sutrašnjem meču.

„Što se tiče igračkog kadra imamo određenih problema i dosta onako malo rovitih igrača. Na današnjem treningu ćemo vidjeti kakvo je stanje sa kapitenom Grahovcem, Vuković od ranije je povrijeđen, Bajde se žali na određene probleme, ali generalno sutra ko god da istrči ne sumnjam da će dati svoj maksimum. I dalje želimo da se dokazujemo i želimo da napravimo još više.“

Grčki velikan u Banjaluku stiže nakon poraza u domaćem prvenstvu od AEK-a, a nakon Borca ih čeka još jedan veliki derbi. Žižović poručuje kako se nada da će njegov tim iskorisitit mentalno stanje Grka.

„Oni su projetovani da prošle sezone budu prvaci, nisu u tome uspjeli. Klub koji vrijedi preko 100 miliona evra je sigurno favorit. Nisu se plasirali u Ligu Evrope pa su možda u nekom mentalnom padu došli u Konferencijsku ligu. Poslije poraza i utakmice sa nama ih čeka derbi sa Olimpijakosom i možda su im misli već okrenute na tu utakmicu. Sa mentalne strane u dobroj smo poziciji, ne moramo ništa da napravimo samo da damo maksimum. Pokušaćemo da iskoristimo to njihovo stanje koje nije dobro i da pokažemo sve kvalitete koje imamo“, dodao je on.

Nema sumnje da će tribine Gradskog stadiona i sutra biti ispunjene do posljednjeg mjesta, a to će svakako domaćim fudbalerima biti motiv više.

„Igrači osjećaju drugačiji adrenalin kada je stadion ispunjen. Nije isto igrati na polupraznom stadionu na kojem čujete svaki komentar sa tribina i utakmicu na kojima osjetiš huk. Redovi ispred stadiona daju igraču dodatni motiv. Pozivam sve navijače da dođu bez obzira što je kiša, klub se voli i da pobjeđuje i kad gubi i kad je loše vrijeme i kad je dobro“.

Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Prvotimac Borca Stefan Savić očekuje lijepu, ali tešku utakmicu.

„Kao što je trener rekao biće to teška utakmica. Imamo još dan da se pripremimo. Moramo biti 100 odsto fokusirani da bi došli do pobjede. Mislim da će biti jedna fina utakmica pred punim stadionom. Nema ništa ljepše za igrača od punog stadiona. Svaku utakmicu idemo na pobjedu i tako će biti i u četvrtak. Imamo dovoljno vremena za regeneraciju i mislim da to dobro radimo“, zaključio je Savić.

Meč Borca i Panatinaikosa se igra s početkom od 20.45 časova, a ukoliko niste uspjeli da dođete do ulaznice za ovu utakmicu, posjetite Mondo instagram profil gdje može osvojiti karte za ovaj meč.