"Nisam ga zaboravio, zar mislite da sam glup?" Sferopulos otkrio šta se dogodilo sa Nedovićem

Trener Crvene zvezde otkrio stanje Nemanje Nedovića, koji u drugom poluvremenu protiv Baskonije nije igrao, nakon što je u prvom bio veoma dobar.

Crvena zvezda pobijedila je Baskoniju u Beogradskoj areni, uz lidersku partiju Nikole Kalinića i uz izrazito čvrstu odbranu na Markusu Hauardu, najboljem igraču Evrolige. Poslije meča, trener Zvezde Janis Sferopulos nekoliko puta je naglasio da je ostvareni trijumf prije svega "timski".

"Bila je ovo timska igra, svi koji su igrali su doprinijeli, kontrolisali smo igru svih 40 minuta, počeli smo izuzetno, znali smo kako da odbranimo Hauarda i želimo da ova Arena bude naša tvrđava koju niko ne može da sruši", rekao je Sferopulos.

Kada je bio upitan za doprinos igrača, zasmetalo mu je pitanje zašto Nemanja Nedović nije igrao "kao da je zaboravljen". U prvom poluvremenu je ubacio devet poena, a u drugom je sjedio zbog povrede, što je Grk otkrio.

"Nisam ga zaboravio, Nedović je imao malu povredu. Ja sam glup kao trener, da ne vidim da je odlično odigrao i da nisam znao da ga vratim. Ja ne pratim košarku", ironično je odgovorio Sferopulos.

Bio je upitan i za nastup još nekoliko igrača.

O Mileru-Mekintajeru: "Kodi je igrač koji igra za tim i kada je potrebno da pogađa, pogađa, da organizuje, on organizuje, asistira. Njegova igra je večeras bila veoma važna. I u Francuskoj je imao sjajan meč, skakao je takođe. Može da radi raznovrsne stvari na terenu."

O Džoelu Bolomboju: "Džoel je imao najbolji meč, igrao dobru odbranu, skakao, blokirao, pogađao u napadu, branio velike i niske igrače, to je Džoel kakvog znamo."

O Nikoli Kaliniću: "Naravno da može bolje, on nam je veoma važan, zbog svoje igre, ličnosti, mentaliteta, pomaže ekipi na mnogo načina, vodi ekipu na terenu i on je naše multifunkcionalno oružje i veoma smo srećni što je tu."

Uz ocjenu da je Zvezda odigrala najbolji meč u tek započetoj sezoni, posebno je bio ponosan na to kako je ekipa reagovala u odbrani. "Bila je ovo naša najbolja utakmica do sada, a mislim da je sada bilo bolje nego u Francuskoj. Tamo je bilo veoma dobro, a ovdje smo igrali na momente zaista dobro i generalno, ti loši momenti nisu bili loši u odbrani, već u napadu. Bilo je momenata kada nekoliko minuta nismo postizali koš, ali veoma sam zadovoljan kako smo se vratili u odbranu i njom kontrolisali meč."

Da li je osjećao pritisak poslije poraza od Splita?

"Prije svega, hvala navijačima za aplauz podrške ekipi i poslije toga meni. Prije svega ekipi. Kao što sam rekao, potrebno je da svi budemo strpljivi. Tim smo sa mnogo novih igrača koji mora da nauči da funkcioniše zajedno, a za to je potrebno vrijeme i to nije lako. Vidjeli ste večeras kada smo igrali najbolji meč do sada. Dobili smo najveću podršku navijača i sada smo srećni, a kada izgubimo smo nesrećni i to razumijem, to je normalno."

"Ali kada smo izgubili od Splita, pitate me za pritisak, a ja ga prvi stvaram i sebi i ekipi. Radimo pod pritiskom, ali to nije pritisak, to je naš posao. Radim posao tako što sam fokusiran na sebe i na svoj posao, a poštujem svačije mišljenje", dodao je Sferopulos.

Crvena zvezda će sljedeći meč igrati u subotu protiv Igokee od 18 časova, a onda će sljedeće nedjelje u "duplom" kolu Evrolige gostovati Fenerbahčeu u utorak i dočekati Barselonu u petak.