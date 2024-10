Najbolji u Evroligi, a protiv Zvezde se nije vidio! Zaustavio ga je Ognjen Dobrić - evo kako!

Košarkaši Crvene zvezde zaustavili Markusa Hauarda u Beogradskoj areni i to je bilo pola posla na putu do pobjede protiv Baskonije.

Košarkaši Crvene zvezde sitgli su do pobjede u drugom kolu Evrolige - u Beogradskoj areni pala je Baskonija (78:71), a najbolji igrač španskog tima Markus Hauard zaustavljen je kao rijetko kada. Obično srpskim klubovima ubaci veliki broj poena, ali je ovog puta tim Janisa Sferopulosa bio posebno fokusiran na Amerikanca - koji nikada u karijeri nije duže čeka da "digne" šut za tri poena!

Kao jedan od igrača koji su imali zadatak da motre na Hauarda isticao se Ognjen Dobrić. Krilni košarkaš Crvene zvezde tokom karijere je često preuzimao protivničke bekove i igrao odbranu na njima, a i protiv Baskonije bio je u toj ulozi. Odradio je dobar posao - to govori broj poena pored Hauardovog imena na semaforu.

"Dobra utakmica, odradili smo odličan posao 40 minuta. Posebno u odbrani, u napadu smo imali padova. U odbrani smo odradili kao smo pripremali i kako smo trenirali. Odbrana na Hauardu i još nekim igračima je stvarno funkcionisala kako smo se dogovorili, tim je vrijedno radio za to. Dobro je to izgledalo i upisali smo pobjedu koja je veoma bitna", rekao je Dobrić i dodao: "Bio je plan, postavili smo takvu odbranu (da Hauard što manje šutira). Ok, ja sam ulazio i čuvao njega, ali to je zasluga tima. Vidjeli ste preuzimanja, nismo mu dali da diše, da uzima šuteve, ulazi u ritam. To je igrač koji stvarno može da napravi problem i za 20 minuta da 30 poena. Ekipa je odradila odličan posao na njemu, to je jedan od ključeva."

Čuvanje Markusa Hauarda bilo je glavna tema i na konferenciji za medije trenera Janisa Sferopulosa. "Prije svega, fokusiramo se na njega jer znamo da je veoma opasan kada počne da pogađa. Prošle godine je u drugom dijelu meča imao nevjerovatan nastup, bili smo fokusirani na njega. Dobrić je uradio izvrstan posao. Zato kažem da je ovo timska pobjeda, odlično su igrali u odbrani i Bolomboj, Mitrović, nije imao lake šuteve, ali generalno mu nismo dali lake šuteve, a to je bio timski doprinos", rekao je trener Crvene zvezde.

Neobičan pogled na vrh tabele i Crvena zvezda kao jedan od lidera... "Iskreno, ne znam da li smo nekad bili prvi. Imali smo dobrih startova, ali ne sjećam se da li smo imali 2-0. Lijepo je, lijepo izgleda to sve. Nadam se da ćemo dugo biti u vrhu. Ako ne u samom vrhu, onda među najboljima. Uvijek je posebno igrati pred ovim navijačima, pratili su nas na terenu, disali kao mi i davali nam energiju. Izgledamo sve bolje i bolje", rekao je Dobrić i dodao: "Bilo je jako bitno da se dobije nakon onakvog poraza u Splitu. Morali smo da reagujemo, da se saberemo. Lijep je osjećaj, nadam se da ćemo nastaviti da dižemo formu. Takvi kiksevi više ne bi smjeli da se dešavaju."

Zbog obaveza koje je imao tokom ljeta Ognjen Dobrić praktično bez pauze ide iz jedne u drugu sezonu. Jedan od najiskusnijih igrača u crveno-bijelom dresu ističe da to za sada nije problem - on pronalazi načine da pomogne ekipi, dok neki drugi košarkaši blistaju i vode glavnu riječ na terenu!

"Drago mi je imamo kvalitetne igrače i širok roster. Treba održavati 15 igrača raspoloženih i u dobrom ritmu, ali iskusan je on trener. Mislim da će to izgledati sve bolje. Treba da iskoristimo širok roster na pravi način. Pričao sam sa trenerom i upravom, normalno da se dešavaju padovi jer sam bez pauze. Tu sam da radim za tim stvari koje mogu, sitnice koje doprinose pobjedi. Imamo jako talentovane igrače, mogu da postignu 15-20 poena, budu najbolji igrači te večeri. Gledam kako da doprinesem ekipi na svakoj utakmici. Za sada funkcioniše", rekao je Ognjen Dobrić.

