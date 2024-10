Švajcarci rekli Piksiju da je teren u Leskovcu "najgori ikada": Nisu očekivali ovakav odgovor!

Selektor "orlova" Dragan Stojković Piksi odgovorio na komentare Švajcaraca da je teren u Leskovcu bio u lošem stanju.

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi bio je srećan, ali ne i euforičan zbog pobjede nad Švajcarskom (2:0). Povreda ramena Saše Lukića ostavila je "gorak ukus ustima" u vrlo dobrom nastupu reprezentacije Srbije, i to pred više nego sjajnom atmosferom u Leskovcu, koju je Piksi pohvalio više puta tokom svog izlaganja. Ipak, bilo je stvari koje se nisu dopale Švajcarcima, tako da je njihov selektor Murat Jakin kritikovao stanje terena, čak je Manuel Akanđi rekao da nije igrao na gorem u životu.

Švajcarski novinari upitali su Piksija za ovu temu, ali nisu očekivali ovakav njegov odgovor: "Ne, i ja sam se žalio! Podloga nije bila u savršenom stanju, to je istina, ali znate... Kada dvije ekipe izađu na teren isti su uslovi za sve", naglasio je selektor.

"Prosto je tako, mogu da kažu šta hoće, ali iskreno govoreći nisam vidio nikakav problem za Švajcarce da igraju dobar fudbal, jer su to i uradili. Na kraju, mi smo pobijedili, posebno u drugom poluvremenu smo igrali veoma agresivno i direktno, i zato smo pobijedili. Ali da, ako pogledate uslove u Ženevi na Švajcarska - Španija, tamo je još i gore! Ali ovo je samo jedna utakmica, na kraju krajeva", dodao je on.

Piksi je istakao i da očekuje bolju organizaciju puta nego što je to bio put u Dansku, gdje su fudbaleri morali da ustanu u pet ujutru, što ih je poremetilo. Sada će sve za Kordobu biti drugačije.

"Sa Dancima sam bio više ljut zbog programa puta, jer smo ustali u pet ujutru i to nije lijepo za profesionalnu ekipu i bio sam u pravu na kraju krajeva (...) Zato sutra letimo za Malagu, doći ćemo u Kordobu, pa ćemo u koliko-tolikom miru da pripremimo utakmicu, uz sve analize i sve što je potrebno. Putujemo oko podneva, ne moramo da hvatamo pekarski avion", poručio je selektor Srbije.

Objašnjavajući između Grujić - Jović na poluvremenu, rekao je da to ostavlja za analitičare, ali da je znao da će takav potez povući već poslije 35 minuta. Ali, nije žurio.

"Samo sam čekao da prođe 45 minuta, nije u redu da ranije mijenjam. Vidio sam ideju da Aleksandar Mitrović dobije više pomoći, jer je bio dosta izolovan i na kraju krajeva to je taktički dio, tako je kada igrate sa jednim napadačem. Željeli smo da pored vođstva 1:0 dođemo brzo do drugog gola. To je taj trenerski rizik, ne znam da objasnim, to je osjećaj, šteta što Jović nije dao gol iz dvije mrtve šanse. Doći će i njegovi golovi, vjerujem u to", zaključio je Piksi i dodao da je Mitrovića izveo iz igre da se odmori, ali i da dobije aplauze za sjajan gol.

Podsjetimo, meč između Srbije i Španije igra se u utorak od 20.45.

