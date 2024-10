Jusufbegović bez pola tima dočekuje GOŠK: "Moramo biti pametni i mudri, ali u isto vrijeme dovoljno agresivni"

Trener Sloge iz Doboja u velikim problemima pred meč sa Gabeljanima.

Nakon što su juče senzacionalno elimisani u Kupu Dr Milan Jelić, fudbalere Sloge u subotu (26.10) očekuje novi meč, ovog puta u okviru domaćeg prvenstva. U utakmici 11. kola Premijer lige BiH na stadionu Luke u Doboju gostovaće ekipa GOŠK-a.

Trener Dobojlija Nedim Jusufbegović ima mnogo problema pred ovaj meč s obzirom na povrede u svom timu, koje su desetkovale ekipu Sloge.

„Nemamo dobar uvod u pripremi za ovu utakmicu protiv Gabele. Razlog tome je roster koji nam je prorijeđen povredama, imamo šest povrijeđenih igrača. Milićević, Mirosavljević, Karać, Mrkaić i Milovanović uošte nisu u kadru i ne mogu igrati, dok su Jović i Veselinović povratinici kao i Ovčina. To su neke stvari koje su nam u diktirale pripremu ove utakmice kao i meč u Kupu protiv Modriče“, rekao je Jusufbegović i dodao:

„Situacija je teška, međutim vjerujemo u momke koji su tu. Apsolutno da će u utakmici dati sve od sebe i uložiti maksimalan napor da ostvarimo povoljan rezultat“.

U ovakvoj situaciji, prema njegovom mišljenju, može im pomoći samo zajedništvo, zalaganje i timski duh.

„Naši u aduti u ovakvoj situaciji moraju biti veliki entuzijazam, želja, požrtvovanost da izađemo kao tim i da u ovom trenutku damo sve od sebe, da dišemo kao jedan i ponudimo ono što najbolje imamo. Ako uradimo to ne sumnjam da ćemo izvući pozitivan rezultat“.

S obzirom na broj igrača koje ima na raspolaganju, Jusufbegović je svjestan da će njegov tim u subotu morati odigrati pametno.

"Nas ima 13-14 i moraćemo voditi računa o intezitetu i kako te na koji način ćemo da ga diktiramo i nametnemo. Moraćemo da budemo mudri i pametni, ali u isto vrijeme dovoljno agresivni da bi mogli da se nametnemo. Složeno je ali ćemo pokušati da se najbolje pripremimo."

O GOŠK-U

Trener Sloge o narednom protivniku imao je samo riječi hvale.

"U ovome trenutku imaju dobar momenat, mislim da su se dobro posložili, da su došli sebi i pronašli neku stabilnost. Čak i u momentima poraza, oni su postizali puno golova što je jako važna stvar. Radili su na toj disciplini u igri i u trenucima kad protivnik ima loptu, te su to dosta odgovrnija ekipa. Njihova kvaliteta u napada, preko krilnih igrača koji su jako brzi, preko Šrolera koji igra odličan fudbal i koji je došao iz Hrvatske. On može da napravi razliku što se tiče prekida, slobodnih udaraca i driblinga. Otvara jako dobro njihove kontranapade. Imaju visinu i čvrstoću sa Sipovićem, Lagumdžije i Šute. To su sve stvari koje su dosta bolje nego što su bile na otvaranju sezone. Izgubili su jako puna utakmica i sad je normalno da su uhvatili neki dobar momenat", zaključio je Jusufbegović.