Navijač u dresu Barselone ušao na Marakanu: Delije sa kapuljačama mu odmah prišle, evo kako se sve završilo

Jedan navijač je sa obilježjima Barse ušao na stadion Crvene zvezde...

Izvor: TikTok/ayi4658

Barselona je odnijela bodove sa Marakane pošto je u Ligi šampiona pobijedila Crvenu zvezdu (5:2). Na tribinama je bilo preko 60.000 ljudi koji su bodrili srpski tim u četvrtom kolu elitnog takmičenja. Tu je bio i jedan momak koji se ušunjao u dresu španskog kluba.

Na snimku koji se pojavio na društvenim mrežama vidi se da je ušao na tribinu sa obilježjima Barselone. Brzo su ga primijetili navijači i prišli su mu na istočnoj tribini i tražili da skine ta obilježja što je on i učinio.

Poslije toga došlo je do male rasprave pošto su dvojica navijača sa kapuljačama tražila da im preda taj duks što je on odbio u prvi mah. Uzeli su ga i otišli sa tog mjesta. Pogledajte na snimku ispod i kako je to izgledalo: