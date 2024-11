Derbi na Grbavici pripao Željezničaru: Veležu ponovo prijeti "opasna zona"

Fudbaleri Željezničara su na Grbavici bili bolji od Veleža.

Derbi 13. kola Premijer lige BiH odigran je u ranom terminu na Grbavici, a na kraju su iz duela Željezničara i Veleža kao pobjednici izašli domaći fudbaleri. U utakmici koja nije obilovala uzbuđenjima na kraju je bilo 2:1.

Željezničar - Velež 2:1 (0:0)

/Boljević 63, Krpić 84 - Lohan 90+2/

Prvu priliku na meču imala je ekipa Željezničara u četvrtom minutu kada je Karamarko pokušao glavom, ali zaustavio je to golman Ribić.

Uspio je Željezničar u 34. minutu da postigne pogodak koji na kraju nije priznat. Nakon centaršuta iz slobodnjaka, Dangubić je prebacio glavom na drugu stativu, gdje je loptu dočekao Krpić i poslao je u mrežu gostiju, ali se ispostavilo da je kapiten tima sa Grbavice bio u ofsajdu.

U 54. minutu Željezničar je mogao do novog vođstva, ali je Ribić fantastično reagovao i sačuvao svoj tim. Radovac je gurnuo jednu loptu za Cvetanoskog koji sam izlazi na golmana Veleža, ali čuvar mreže Mostaraca fantastično brani.

Ipak, devet minuta kasnije ni Ribić nije uspio da spasi „rođene“. Cvetanoski je probio po desnoj strani, uposlio Dangubića čiji pokušaj je izblokiran, ali lopta stiže do Boljevića koji pogađa za 1:0 na Grbavici.

U 82. minutu Hrkač ruši Dangubića u svom šesanestercu, a glavni sudija dosuđuje jedanaesterac za Želju. Odgovornost je preuzeo Krpić i pogodio za 2:0 na Grbavici.

Ipak, nije to bile sve na Grbavici s obzirom da je Velež uspio smanjiti u drugoj minuti sudijske nadoknade. Mujan je ubacio sa strane, odbrana Željezničara kratko to izbacila do Lohana koji sa ruba 16 metara šutira, a lopta kači Krpića i završava u mreži domaćeg tima.

Premijer liga BiH, 13. kolo

Danas:

Široki Brijeg - Radnik Bijeljina (19.45)

Ponedjeljak:

Zrinjski - GOŠK Gabela (16.00)

Borac - Igman Konjic (18.00)

Odigrano juče:

Sarajevo - Sloga Doboj 2:0 (1:0)

/Batar 30 ag, Mustafić 81/

Odigrano u petak:

Posušje - Sloboda 2:0 (1:0)

/Marić 43, Rozić 61/