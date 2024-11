Pitaće se što zovem Jovića, ali ovo ne znate: Piksi otkrio zašto cijeni "otpisanog" igrača Milana

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi o razlozima zašto je Luka Jović na spisku za mečeve Lige nacija.

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi održao je danas interesantnu konferenciju za medije na kojoj je objasnio da mu je mnogo fudbalera otkazalo zbog povreda, neki poput Sergeja Milinković-Savića i zbog "psihološke blokade", pa je zbog toga želio da u prvi plan stavi igrača kod koga nema izgovora.

U pitanju je Luka Jović koji je predvodio napad Srbije protiv Španije u septembru, a kako je objasnio Piksi - igrao je u izuzetno velikim bolovima na tom susretu (0:0) i to mu selektor ne zaboravlja.

"U nedostatku Vlahovića i Mitrovića, u septembru je igrao Jović, a i on je bio pod znakom pitanja. Vi to možda ne znate. Osjetio je bol u leđima i bilo je pitanje da li će moći. Pod lijekovima je igrao sa Španijom. To ja mnogo cijenim", rekao je selektor Stojković o povredi na pretposljednjem treningu uoči susreta sa Španijom.

"Možda će neko pitati što zovem Jovića kad ne igra u Milanu, nije ni na listi za Ligu šampiona. Ali, čisto da znate, da ja neke stvari poštujem i cijenim. Žrtvovao se tada Jović iako nije morao. Mogao je da otkaže jer smo imali ljekarski izvještaj iz Milana i pokazao je karakter, solidarnost, da pomogne ekipi i to ne u baš lakoj utakmici sa Španijom. To cijenim. Vidjećemo sad u kakvom je stanju", bile su riječi Stojković o Joviću koji danas dolazi u Beograd, ali s povredom.

Na ovom okupljanju neće biti Predraga Rajkovića, Veljka Birmančevića i Ivana Ilića. Osim pomenutog Jovića, pod znakom pitanja su Marko Grujić i Filip Mladenović, dok je mladi Cvetković prebačen u U19 selekciju.