"Novi Pele" došao u Srbiju i potpuno se raspao: Sa 14 bio najbolji na svijetu, sad niko ne zna šta je s njim

Fredi Adu je trebalo da bude novi Pele. Kako je završio? Kao višak u Jagodini!

Izvor: Instagram/freddy_adu/printscreen

Na današnji dan 2003. godine oborio je rekord, sa samo 14 godina je draftovan u MLS i potpisao je profesionalni fudbalski ugovor sa DC Junajtedom iz Vašingtona. Pričali su da je "novi Pele", da će Sjedinjene Američke Države voditi do osvajanja Mundijala, a dvije decenije kasnije znamo da nije mogao da igra ni za Jagodinu.

Pojedine generacije se Adua dobro sjećaju, ali ne sa terena, nego sa igrice Fudbal Menadžer, gdje je u nekim verzijama (konkretno onoj iz 2005.) bio "vunderkid" koga u svoj klub dovedete za mali novac, a onda on uskoro postane najbolji igrač na svijetu. Ni u realnom životu tih godina nije mišljeno ništa lošije o njemu, zvali su ga "novi Pele", a sam Pele je ovako pričao o mladom Aduu: "Bog je dao Frediju talenat da igra fudbal. Ako bude mentalno i fizički spreman, niko ga neće zaustaviti", izjavio je svojevremeno brazilski as.

Da li nije bio spreman mentalno, fizički ili na oba načina, veliko je pitanje, ali na kraju je završio karijeru u trećeligašu, a sada sa 35 godina daleko je od fudbala i navodno se bavi treniranjem mlađih kategorija. A kako se on našao u Srbiji, tj. u Jagodini poslije koje je krenuo njegov potpuni slobodan pad?

OD ZVEZDA DO JAGODINE U NEKOLIKO GODINA!

Izvor: Shutterstock

Rođen i odrastao u Temi u Gani on je 1997. sa osam godina otišao u Ameriku pošto je njegova majka Emelija dobila "zelenu kartu". Ubrzo je uočen njegov talenat i čak i prije nego što je dobio državljanstvo u februaru 2003. godine zaigrao je za omladinske selekcije SAD. Za U17 tim je na 15 mečeva dao 16 golova, za U20 tim na 33 meča 16 golova, za U23 tim na 11 mečeva 5 golova, a već 2006. debitovao je za A selekciju. Na kraju je odigrao samo 17 utakmica za Ameriku, a očekivalo se da bude najbolji američki fudbaler ikada.

U DC Junajtedu je debitovao 2004. godine sa samo 14 godina, a poslije dvije sezone prešao je u Real Solt Lejk i tu se zadržao kratko. Djelovalo je da je prelazak u Benfiku prava stvar, u ligu i tim koji su poznati po razvoju mladih igrača, ali na kraju je za četiri godine upisao jedva desetak nastupa. Slat je na pozajmice u Monako, Belenenseš, Aris i Čajkur, a nakon toga se vratio u domovinu. Dobro je girao za Filadelfiju i djelovalo je da je stao na noge, a onda ga je dotukla Evropa.

Došao je 2015. godine u Jagodinu, odigrao jedan meč i to u kupu protiv BSK Borče, bio na klupi na nekim mečevima, prošetao travom "Marakane", pokupio se i otišao. Pravo u Finsku u KUPS gdje je malo igrao, pa onda u američke niželigaše i tu je realno i završio karijeru 2018. godine.

PROBAO DA SE VRATI, ALI...

"Tehnički, još nisam u penziji. Uzeo sam odmor nekoliko godina, nakon što sam izgubio svoju ljubav prema fudbalu. Kada izgubite ljubav, jako je teško da nastavite karijeru i igrate fudbal. Vjerovali mi ili ne, razmišljam o povratku. Mogao bih opet da igram, dovoljno sam mlad. Nisam završio karijeru", rekao je Fredi Adu kada je 2021. potpisao za jedan trećeligaški klub.

Tu se zadržao jako kratko i prema zvaničnim podacima nije odigrao ligašku utakmicu, tako da je zapravo realno fudbalsku karijeru završio 2018. godine. Najslavnije dane svoje karijere doživio je od 14. do 16. godine, a šta je kasnije pošlo po zlu, veliko je pitanje. Kako sam Fredi Adu kaže, prethodne dvije godine je radio kao trener u školi fudbala, što mu je pomoglo da shvati da želi da proba opet. Šansu za to će imati, a njegov novi klub bi trebalo da bude ispod nivoa na kom on može da pruža partije.

(MONDO, Nikola Lalović)