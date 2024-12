Saša Ilić neće na klupu Partizana!

Legendarni fudbaler Partizana Saša Ilić za sada nije blizu klupe svog voljenog kluba.

Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Partizan mora da traži trenera - Savo Milošević je u ponedjeljak ujutru donio šokantnu odluku da podnese ostavku na mjesto šefa stručnog štaba, a poslije njega u klubu nije ostao niko sa potrebnom licencom. Prvi tim Partizana na ranije odloženoj utakmici protiv Radničkog iz Niša vodiće pomoćni trener i nekadašnji kapiten Marko Jovanović, a poslije toga...

Nakon što je savo Milošević podnio ostavku, kao prvo ime za njegovog nasljednika pojavilo se ono koje je poznato svakom navijaču kluba. Najveća klupska legenda, rekorder po broju utakmica i čovjek sa čak deset šampionskih titula u igračkim danima mogao je da bude rješenje. I stvarno se pregovaralo sa Sašom Ilićem, ali nije ugovorena saradnja!

Barem za sada, Saša Ilić neće postati trener kluba čiji je dres u dva mandata nosio skoro 20 godina. Crno-bijeli će morati da traže dalje, možda čak i nekoliko hiljada kilometara daleko.

Propali pregovori sa Ilićem

Legendarni kapiten Partizana Saša Ilić figururirao je kao idealan kandidat za klupu crno-bijelih. Trenutno je bez angažmana, privrženost klubu nikada nije bila sporna, a i u odličnim je odnosima sa čelnim ljudima u sportskom sektoru. Izuzetno je dobar prijatelj sa Dankom Lazovićem i u više nego dobrim odnosima sa Predragom Mijatovićem.

Ipak, Saša Ilić neće postati trener Partizana jer postoje dobri razlozi za to. Tokom pregovora sa dijelom Radne grupe Saša ilić nije odbio ponudu da preuzme Partizan već je predočio objektivne razloge zbog kojih to ne može da uradi. Jedan od njih je to što želitrenersku karijeru da nastavi van Srbije, odnosno da mu i naredni posao bude u nekoj od inostranih liga.

Drugi razlog je ugovor koji i dalje ima sa ruskim klubom. Iako je Nižnji Novgorod nedavno otpustio Sašu Ilića, srpski stručnjak dobija novac koji je daleko veći od ponuđenog u Partizanu. Crno-bijeli nikako ne mogu da pariraju ponudom, pa čak i kad bi ubijedili Ilića da se vrati u srpski fudbal to bi značilo da se on odriče ogromne količine novca koja mu sljeduje po ugovoru u Rusiji.

Ko su preostale opcije?

Kao i uvijek kada Partizan menja trenere, u opticaju se pojave zvučna ekipa koja bi oduševila navijače. Promjena uprave popravila je ugled kluba kod velikih navijača Partizana, pa su svi stručnjaci sada nešto spremniji da se vrate u Humsku, ali i dalje situacija nije idealna. Pre svega finansijski, jer Partizan ne može da obeća veliku platu stručnom štabu i veliki budžet za pojačanja - ni u januaru, ni narednog ljeta.

Ipak, u mislima navijača i dalje će biti ideje o Vladimiru Iviću koji je trenutno slobodan, Slaviši Jokanoviću koji je nedavno bio u Humskoj, odnosno Marku Nikoliću i Veljku Paunoviću koji trenutno imaju klubove. Marko Nikolić predvodi CSKA iz Moskve, Veljko Paunović radi u Tigresu iz Meksika, a Slaviša Jokanović navodno je blizu povratka u Čempionšip.

Opcija je i stranac, ali je pitanje da li crno-bijeli mogu da pronađu adekvatno rješenje u sklopu svog ne pretjerano velikog budžeta. Tu bi glavnu ulogu trebalo da odigraju prijateljstva Lazovića i Mijatovića po fudbalskoj Evropi, odnosno predstavljanje projekta koji bi u narednim godinama željeli da sprovedu u Humskoj.