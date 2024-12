"Ma ovdje nema govora, skočio sam sa stolice kad sam vidio": Srpski sudija zgranut gledao kako kradu Zvezdu

Srpski arbitar Dejan Nedić ostao u šoku zbog suđenja Hila Manzana na utakmici Milan - Crvena zvezda u Ligi šampiona.

Bivši srpski sudija Dejan Nedić, sada kontrolor suđenja, smatra da je Crvena zvezda žestoko oštećena u porazu od Milana na San Siru. On je konstatovao u studiju Radio-televizije Srbije da je arbitar Hil Manzano propustio sa svojim saradnicima da dosudi dva očigledna prekršaja uoči pobjedonosnog gola Tamija Abrahama u 87. minutu, za konačnih 2:1.

Bez obzira na proteste Zvezdinog trenera Vladana Milojevića, španski sudija nije ni konsultovao VAR sobu, iako djeluje da su bili očilegledni prekršaji i na Naseru Đigi i na Urošu Spajiću uoči pogotka.

"Nema govora, ovo je osnova svega"

"Igra je morala da se prekine dok je lopta bila u igri. Prekršaj na Spajiću? Ma ovdje nema govora, ovo je osnova svega i svira se u školama suđenja. Ne mogu ovo da razumijem. Čak i iz vizuelno slabijeg ugla vidi se da ga je odnio desnom, a pogotovo lijevom rukom", kazao je Nedić.

"Ovo je za brisanje sa liste sudija"

Vladan Milojević je veoma oštro poslije utakmice govorio o sudiji i njegovom skandaloznom suđenju, a Nedić smatra da je za to imao puno pravo.

"A, pogledajte situaciju prije toga (kod istog gola). Lopta je bila u igri a pogledajte povlačenje, tu je pravilo da se igra prekida. Onda dolazi do situacije i jasno je i očigledno. VAR je ovo vidio, a nema šta ovdje ni da se govori. Šta ovdje gledaju? Nema šta, ovo je očigledna greška u realnom vremenu. Ovo je sramno, zgranut sam i ne mogu da razumijem. VAR je 'video asistent referee", on bi trebalo da pomaže. Skočio sam sa stolice kada sam vidio, majke mi", dodao je on u dahu.

Nedić je naglasio da je Manzano oštetio i Milan, jer je propustio da dosudi prekršaj Uroša Spajića na Rubenu Loftus-Čiku u 5. minutu, u situaciji u kojoj je Zvezdin kapiten nagazio vezistu rosonera i nanio mu povredu zbog koje je morao da izađe iz igre.

"A, sudija je oštetio i njih. Naš igrač Spajić je u jeku borbe povrijedio njihovog igrača, nagazio ga je i izuo ga, nije ni svirao faul, već aut, a čovjek više nije mogao da igra poslije pet minuta...", kazao je Nedić.

"Ovo je suđenje za brisanje sa liste!", povišenim tonom je dodao.

