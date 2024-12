"Kod njega čuvaju ovce, a on ocjenjuje da li je Zvezda oštećena": Srpski sudija Jokić žestoko o krađi na San Siru

Bivši sudija oštro kritikovao rad arbitra Manzana na utakmici Milan - Crvena zvezda

Izvor: TV Arena sport

Nekadašnji sudija Zdravko Jokić oštro je kritikovao arbitra utakmice Milan - Crvena zvezda, Hila Manzana, koji je oštetio srpski tim u završnici. Analizirajući dva nedosuđena prekršaja na igračima Zvezde u situaciji prije gola Tamija Abrahama za konačnih 2:1 (na Đigi, pa Spajiću), Jokić je za TV Arena sport rekao:

"Splet okolnosti je vrlo čudan. I tokom prenosa sam vidio. Evidentno je odgurivanje Spajića, nema šta ni da pričamo. I što otežava situaciju, lopta ulazi gdje Spajić leži, od njega se odbija i on postiže gol, jer je odgurnut sa obje ruke na zemlju. Nije mi jasno šta su gledali u VAR sobi. Evidentno je da ne bi bilo gola da Spajić nije oboren", izjavio je on.

"A prethodno kada je lopta dolazila u kazneni prostor, Abraham gura Đigu, vidite koliko mu je rastegao dres. Sviraš ono što je faul, da ne bi došlo do ove situacije, jer je evidentno da će sudija imati veliki protest. Iznenađujuća je odluka i sudije i VAR-a", dodao je on.

Jokić je naglasio nekoliko puta da se lopta odbila o Spajića u gol.

"Da Spajić nije oboren i da nije ležao, ne bi bilo gola. Ne smijemo da zaboravimo da je glavni šef za suđenje Rozeti, on praktično određuje sudije, zna se kako to radi. Često neki prijatelji, da ne kažem i neke naše sudije, sude stalno Italijanima. Kao drugo, posmatrač je bio čovjek sa Farskih Ostrva. Koje je njihovo prvenstvo? Tamo su čuvene ovce. Da čovjek sa Farskih Ostrva ocjenjuje ovog sudiju, koji je vrhunski u Evropi. Farani su napredovali, ali ne znam kakvo je njihovo prvenstvo. On nema karijeru da bi napravio analizu i locirao greške", dodao je on.

Rekao je Jokić da i lično poznaje posmatrača delegiranog za meč na San Siru.

"Znam posmatrača sa seminara, on je bio dječak kad sam ja bio 'Elit' kategorija. Tada je bio treća kategorija, nije mogao toliko da napreduje, šta prema tome da kažemo? Stvarno je razočaravajuće, jer je Zvezda igrala vrlo dobro i šteta što nije dala gol, ovaj momenat je po meni direktno odlučio pobjednika."

Jokić ne očekuje bilo kakvu kaznu.

"Konsekvence su 'strašne', neće suditi jedno dvije nedjelje, do januara."