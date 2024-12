Borac ide po bodove na Tali - mjestu gdje je ispisana istorija Real Madrida!

Na terenu gdje će istrčati Đorđe Despotović, Enver Kulašin i njihovi saigrači svoj debi za kraljevski klub imao je i jedan od najboljih igrača u istoriji fudbala. Jedan od učesnika istorijske utakmice pričao je o njoj za Mondo.

Fudbaleri banjalučkog Borca stigli su u Dablin i odradili u srijedu uveče zvanični trening pred još jedan istorijski meč, ovog puta protiv Šamrok Roversa.

Crveno-plavi su plasmanom u grupnu fazu Konferencijske lige izjednačili prošlogodišnji uspjeh Zrinjskog, a sad imaju priliku da postanu prvi bh. klub koji je izborio nokaut fazu nekog istorijskog takmičenja.

Izabranici Madena Žižovića u prethodna četiri meča osvojili su sedam bodova što bi čak moglo i da bude dovoljno, ali jasno je da bi mu još bod i posljednja dva meča gotovo sigurno obezbijedio plasman među Top24 ekipe i nastavak takmičenja.

Borac će to pokušati da učini na Tala stadionu, zdanju igrađenom 2009. godine, otkada je dom Šamrok Roversa, a na njemu igraju i ženska reprezentacija Irske, kao i U21 selekcija Irske.

Mnogo zanimljivije od istorijata, kapaciteta ili postojećih sadržaja na stadionu Šamrok Roversa je činjenica da je na njemu ispisana istorija Real Madrida i njegovih najvećih zvijezda.

Najbolji strijelac u istoriji Reala, najbolji strijelac kluba u Ligi šampiona, najviše uzastopnih utakmica u kojima je bio strijelac, najviše golova u jednoj sezoni, najviše het-trikova... samo su neki od rekorda koje je za devet sezona u Real Madridu postavio Kristijano Ronaldo. Njegova zlatna istorija u kraljevskom klubu počela je upravo na terenu gdje će od od 21 čas istrčati Srđan Grahovac, Đorđe Despotović, Enver Kulašin, Stefan Savić, odnosno igrači za koje se odluči Mladen Žižović.

Iako je zvanični debi za Real Madrid upisao 29. avgusta 2009. na prvenstvenom meču protiv Deportivo La Korunje na Santijago Bernabeu slavni Portugalac je svoj prvi meč za „kraljevski klub“ odigrao mjesec dana ranije upravo na Tala stadionu u Dablinu u prijateljskom meču protiv Šamrok Roversa.

Španska ekipa odlučila je tog ljeta da se skloni od vrućina na madridskoj visoravni i ode na pripreme u okrug Kilder u Irskoj. Čim su stigli, podigli su čitavo „Smaragdno ostrvo“ na noge, a prilika da Dablin vidi „galaktikose“ nije mogla da se propusti. U pregovore Šamrok Roversa sa kompanijom koja organizuje događaje Real Madrida uključili su Fudbalski savez Irske, Ministarstvo sporta i turizma i lokalne vlasti južnog Dablina i na kraju je dogovoreno da se odigra prijateljski meč 20. jula 2009. godine.

Duela vjerovatno najvećeg kluba na svijetu koji je tog ljeta doveo Kaku, Raula Albiola, Karima Benzemu i Kristijana Ronalda i tada poluprofesionalnog malog irskog kluba, euforije koja je vladala i susreta sa Kristijanom Ronaldom u razgovoru za MONDO prisjetio se Beri Marfi, tadašnji golman Šamrok Roversa.

„Kada smo čuli da igramo svi smo bili uzbuđeni. Doduše, godinu dana ranije pominjalo se da će Barselona da dođe i da ćemo da igramo prijateljski meč, ali to se nikada nije desilo. Kada su počele te priče o Real Madridu mislili smo 'da, da, ni to se vjerovatno neće desiti“. Ali u sred naše prvenstvene sezone rečeno nam je da dolazi Real Madrid i da će Kristijano Ronaldo, koji je tek došao iz Mančester junajteda da igra u Tali protiv Šamrok Roversa, malog irskog kluba. Svi smo bili uzbuđeni“, priča nam Marfi.

Najveći dio od 200 miliona koje je Real potrošio u praktično prve četiri sedmice prelaznog roka otišao je na Kristijana Ronalda.

Portugalac je prešao u „kraljevski klub“za tada rekordnih 94 miliona evra i postao prva zvijezda „galaktikosa“ što će kasnije opravdati sa 450 golova na 438 utakmica. Dolazak Real Madrida u Dablin bio je najveći sportski događaj, a u prilog tome govori i činjenica da je kompanija „Platinum One“ dobila više od 1.000 zahtjeva za akreditovanje novinara. U centru njihovog interesovanja nisu se našle samo zvijezde Real Madrida već i poluamaterska ekipa Šamrok Roversa. Odjednom su se našli na velikoj pozornici, sa svjetlima uperenima u njihova lica.

„Trenirali smo tokom cijele sedmice, a odjednom pojavile su se stotine novinara na našim treninzima. Nisi mogao da parkiraš auto pred trening, svi su došli da isprate taj meč, nastup Ronalda, bila je to sjajna sedmica. Imali smo par tih evropskih utakmica ranije, ali interesovanje medija nije bilo ni blizu ovom. Nije tada bilo ni mnogo irskih novinara koji su pratili Šamrok, sada kako je liga narasla sve je to na višem nivou, ali tada ih je bilo svega nekoliko. Ali tada su došli novinari sa svih strana, Amerike, Španije, Engleska, iz cijele Evrope, pratili su naše treninge, pratili su tim koji će se suprotstaviti velikim 'galaktikosima'. Tada smo se osjećali kao pravi profesionalni fudbaleri“, prisjeća se Marfi.

Samo četiri godine ranije klub je ispao u niži rang, borio se sa finansijama...

„Vratili smo se sljedeće godine, klub se polako dizao i postajao da kažemo sve profesionalniji. Međutim, u to vrijeme dok smo se spremali za meč sa Realom 70-80 odsto igrača su bili profesionalci, dok su ostali su pored fudbala imali svoje regularne poslove od kojih su živjeli. U novinama se pisalo o tome kako će Ronaldo koji zarađuje milione igrati protiv momaka koji rade poslove, a potom uveče treniraju i igraju za Šamrok Rovers“.

Momci koji su tada zarađivali 500-1000 evra sedmično trebali su da se suprotstave Kristijanu Ronaldo čija je godišnja plata iznosila 13 miliona evra. Međutim, pojavio se drugi problem. Stadion je imao svega oko 2.500 mjesta, istočna tribina se još gradila i bila je završena tek mjesec dana kasnije.

„Vladala je opšta euforija, a mi tada nismo ni imali pravi stadion. Postojala je samo jedna tribina, svi su se pitali gdje ćemo igrati, nemoguće da će ovdje Real doći. Ali postavili su privremene tribine na preostale tri strane za ovu utakmicu. Došli smo na stadion veče prije utakmice da odradimo trening i vidjeli smo te tribine koje su u međuvremenu podignute, tek tada je to ličilo na pravi stadion“, kaže Marfi.

Tada je krenulo ono glavno – kako doći utakmicu. Ponovo su se u prvom planu našli igrači Šamrok Roversa.

„Neki prijatelji sa kojima se nisam čuo godinama su me zvali tada, pitali za karte, pošto je stadion mali svi su željeli da dođu do ulaznice“, kaže nam Marfi. Klub je odredio da vlasnici sezonskih karata mogu da kupe po dvije ulaznice tri dana prije zvaničnog početka prodaje, ali su neki bili i srećniji.

„Greška u tiketing sistemu omogućila je da neki navijači dobiju i više ulaznica tako da su većinu od 10.915 prisutnih činili navijači Roversa, na ovom meču za koji su se karte prodale u roku od nekoliko sati“, navodi hroničar Karl Rajl u svojoj knjizi „Tallaght Time“.

Igrače su zvali za karte, ali i dresove, a čuvena je i izjava defanzivca Pata Flina koji je svojim prijateljima koji su mu tražili da im donese dres Ronalda rekao da će im donijeti njegovu krv na kopačkama. Kasnije je objašnjavao da se radilo o šali koju je rekao dajući izjavu za tekst u klupskom programu za utakmicu.

Malo po malo, stigao je i dan utakmice, a i dalje su postojale sumnje igrača Šamrok Roversa.

„U svlačionici smo razgovrali, pitali smo se ko će da igra za Real, da li će da dovedu B tim ili će igrati njihove zvijezde. I kada je izašao sastav na dan utakmice vidimo igra Raul, igra Kristijano Ronaldo, Salgado, Pepe, Dudek, Iguain, Guti... Pogledali smo se i pomislili 'Bože, šta će ovdje da bude“, kaže za MONDO Marfi i dodaje:

„Trener je prije meča podijelio zadatke i u jednom trenutku rekao je Patu Flinu, našem defanzivcu 'ti ćeš na kornerima da čuvaš Ronalda', a mi smo umrli od smijeha. Pa drugi igrač je dobio zadatak da čuva Raula. Prije te utakmice igrali smo protiv Sliga, sada trebaš da čuvaš ove igrače, bio je to potpuno drugi svijet. Smijali smo se. Tu nije bilo mnogo taktike, jednostavno smo mogli samo da igramo i uživamo“.

Beri Marfi je na terenu proveo prvih 45 minuta, a ne žali zbog toga što je zamijenjen na poluvremenu. Prvo, radilo se o prijateljskom meču, a drugo, može da se pohvali nečim čime mnogo golmana u Evropi ne može.

„Ja sam izašao na poluvremenu, dijelili smo minutažu, bilo je 0:0 nakon prvog poluvremena tako da ja imam 'clean sheet' protiv Kristijana Ronalda“, rekao je Marfi i osvrnuo se na sam meč. „Karim Benzema je ušao i zabio taj jedini gol tri minute prije kraja, ali imali smo i mi naše šanse. Naš napadač Dezi Bejker našao se 'jedan na jedan' sa Dudekom, ali je šutirao preko gola. Mogli smo i da pobijedimo, ali eto poslije toga smo primili gol i na kraju izgubili. Svi su očekivali da izgubimo 5:0, 6:0... Na kraju smo izgubili samo 1:0. To je bilo sjajno. Vjerovatno je Real, da je htio da ide na rezultat, mogao da nas lako pobijedi i sa većom razlikom, ali za njih je to prije svega bila pripremna utakmica, prva za Ronalda, vjerovatno nisu željeli da rizikuju ni sa nekim povredama, tako da to sigurno nije bilo blizu njihovog maksimuma“.

Najtraženiju stvar sa utakmice, dres Kristijana Ronalda, slavni Portugalac je „u stilu Pantelije Topalovića“ ostavio samom sebi.

Igrači Šamroka mu to nisu oprostili.

„Pričali smo dan prije utakmice i iskreno svi u svlačionici su htjeli Ronaldov dres. Pat Flin je govorio 'ako uspijem da ga fauliram, možda mi kasnije da dres'. Stiven Rajs je isto htio dres, ali to je bila Ronaldova prva utakmica za Real i on je odlučio da zadrži dres. Pomislili smo 'OK, sada ćemo te još više faulirati zbog toga'. Ma bilo je sjajno (smijeh)“, kaže Marfi koji je na kraju najbolje prošao.

„Nažalost nije bilo Kasiljasa čini mi se zbog reprezentacije Španije, ali na kraju je sve bilo sjajno. Igrači Reala su zaista bili prijatni, praktično smo svi dobili dresove, čak nam je njihov ekonom donio one od onih koji nisu stigli da se zamijene sa našim igračima. Ja sam na kraju dobio dva dresa, od Gabrijela Hajncea i Jiržija Dudeka“.

Nakon spektakla na Tala stadionu šok – povratak u realnost.

„Bilo je to pomalo neobično, ne mogu da kažem da nas je poremetilo, ali usred sezone je bio taj meč sa Realom. I onda sljedeće sedmice na utakmici - nema novinara. Nema ni onih tribina, odnijeli su ih. Vratili smo se u realnost. Ali nastavili smo dalje u prvenstvu, išli smo ka tituli, klub je rastao i možda je to bio nagovještaj kako će klub izgledati u budućnosti. Te velike utakmice u Evropi postale su kasnije redovne. Od tada je prošlo 15 godine, a pogledajte koliko je klub u međuvremenu napredovao“, ističe Marfi.

Na kraju razgovora za MONDO nekadašnji golman Šamroka koji sada često radi analize i komentare utakmica irskog kluba govorio je o predstojećem meču sa Borcem.

„Biće to sjajna utakmica, obje ekipe mogu da pobijede. Šamrok ima priliku da pobjedom dođe na 11 bodova, a onda ima utakmicu sa Čelsijem, pa ako oni izađu u zadnjem kolu sa nekim kombinovanim timom Šamrok bi imao šansu da možda izbori i top 8. Slično je sa Borcem, koji igra dobro, ima sjajno evropsko iskustvo. To je ono što je umnogome pomoglo Šamrok Roversima da se razvija kao klub tokom prethodnih godina. Gubilo se ranije velikim rezultatima, ispadalo, ali polako se gradilo to iskustvo kako igrati u Evropi, kako osvojiti bodove. Ove godine fokus je na toj Evropi, izgubili smo titulu u posljednjem kolu, možda je na to uticalo i igranje u Evropi, ali ove godine Konferencijska liga je jako važna za Šamrok, ogroman novac je tu, klub će da zaradi i sve to će mu pomoći da raste. Siguran sam da nas očekuje dobra utakmica“.

Šamrok Roversi završili su svoju sezonu prije četiri sedmice, a u međuvremenu su igrali protiv Rapida u Konferencijskoj ligi i dvije prijateljske utakmcie sa Helsinkijem. Na drugoj strani, Borac je u žestokom ritmu četvrtak-nedjelja.

„Biće izjednačeno. Borac možda osjeća umor zbog velikog broja utakmica, na drugoj strani Šamrok Rovers možda izgubi malo na energiji jer ne igra utakmice. Nije isto samo trenirati i biti u takmičarskom ritmu. Prošle sedmice posljednjih desetak minuta protiv Rapida izgledali su prilično umorni. Moraće da se dignu energetski. Samopouzdanje je tu posebno nakon tog meča u Beču, biće i dosta navijača, očekivanja su velika, dolazi dobar protivnik i biće veoma uzbudljivo“, zaključio je Marfi.