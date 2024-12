Raka Đurović o haosu na San Siru: Zašto nije bio faul za Zvezdu? Jer su igrali veliki i mali!

Sudijski ekspert Raka Đurović dotakao se suđenja na meču Milana i Crvene zvezde u Ligi šampiona.

Mnogo bure u javnosti izazvalo je suđenje na meču Milana i Crvene zvezde, pošto su u redovima srpskog šampiona ocijenili da su oštećeni u završnici utakmice kada su "rosoneri" došli do gola za 2:1. Vladan Milojević bio je izuzetno bijesan na španskog sudiju Hesusa HIla Manzana, a nekadašnji srpski arbitar Raka Đurović ocjenjuje da na to ima i pravo.

"Prekršaj je bio prisutan, posebno u ovoj situaciji kada je sudija morao da ga evidentira, a i ljudi iz VAR sobe su ga morali primijetiti. Samo pregledanje tog snimka jasno ukazuje da je nešto bilo sumnjivo. VAR, nažalost, može vrlo često da se zloupotrebi, što je pokazala i ova situacija. Nije ovo jedini slučaj, bilo ih je dosta sinoć. Nema nikakve dileme da je to bio prekršaj. Ovakvi prekršaji u kaznenom prostoru se često dešavaju, ali često ostaju neprimijećeni i nesankcionisani, dok kada lopta nije u igračkom prostoru tih fudbalera, situacija je jasna", kazao je Đurović tokom gostovanja na "K1" i dodao:

"Sinoć nije dosuđen faul, po mom mišljenju, jer su igrali po njima, veliki i mali. Spajić je morao da ostane na nogama i da natjera sudiju da mu dosudi prekršaj, pokušavajući da izbije loptu koja je bila na desetak centimetara u njegovom prostoru. Ne govorim ovo da bih okrivio nekoga, već u interesu Zvezde, jer se mora boriti protiv takvih situacija. U fudbalu postoje momenti kada treba da ostanete na nogama i da zahtijevate od protivnika veći intenzitet prekršaja, jer tada sudija ne bi mogao da ne svira faul. To ipak ne oslobađa odgovornosti sudije koji je propustio ovu situaciju."

Prema riječima srpskog sudije, očekuju se sankcije prema Manzanu s tim da se to neće iznositi u javnost, pa bi mogao da propusti neke od važnijih mečeva u nastavku Lige šampiona.

"Sudija je tu da bi uvjerio javnost da nije bilo prekršaja, zbog toga što nije otišao da pogleda VAR. Međutim, oni iz VAR sobe nemaju prava da donose konačnu odluku, jer je ta odluka u rukama sudije na terenu. Ako se pokaže da je napravio grešku, sudija neće biti angažovan za naredna dva kola, a potom će ponovo biti na terenu", rekao je Đurović.

Osvrnuo se posebno i na izjavu Mirka Ivanića koji je bio "hladnije" glave poslije sinoćne utakmice: "Mnogi bi trebalo da uče od Ivanića, čak i trener Zvezde, kakvu je izjavu dao. Odavno me jedan igrač nije tako oduševio. O prekršaju je rekao da ga nije vidio, jer je čuvao svog igrača, ali da naravno vjeruje saigračima da je bio prekršaj. Istakao je da nisu došli u Italiju da bi odigrali, nego da ostave dobar rezultat. Čak i ostali igrači su bili veoma korektni u tom dijelu. To u svijetu ima veću težinu, nego da su napali sudiju...", zaključio je on.