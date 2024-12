"Djeco moja, nikada to ne radite": Siniša Mihajlović briznuo u plač pred ćerkama, cijela zemlja u suzama gledala

Siniša Mihajlović i njegove ćerke Virdžinija i Viktorija plakali su u TV studiju pred cijelom Italijom. Bio je to jedan od najdirljivijih porodičnih momenata u javnosti.

Izvor: YouTube/Mediaset Infinity

Ćerke Siniše Mihajlovića Virdžinija i Viktorija učestvovale su prije pet godina u rijalitiju "Ostrvo slavnih", koji je bio izuzetno praćen u Italiji. Na neki način, to je kao "Survivor" za poznate.

Kada su završile učešće, produkcija je u programu uživo napravila iznenađenje za sestre Mihajlović, tako što je dovela njihovog oca Sinišu da ih iznenadi. Miha je tada bio trener Bolonje i sa zadovoljstvom se odazvao pozivu, pa ih je iznenadio na sceni prišavši im iza leđa.

Kada su osjetile njegov zagrljaj, briznule su u plač, a i Miha je bio vidno pod emocijama.

Siniša Mihajlović Izvor: YouTube/mediaset infinity

Poslije poljubaca, zagrljaja i nježnih riječi, Siniša Mihajlović komentarisao je njihovo učešće u rijalitiju.

"Rekao sam im da dvije stvari ne bi trebalo da rade - da se svađaju jedna sa drugom i da napuste jedna drugu. Protiv prve sam bio u startu i nije mi se svidjela ideja rijalitija, potom sam pričao sa suprugom i sa drugim ljudima i shvatio sam da je to iskustvo koje bi trebalo da dožive. Uz sve to su dodatno odrasle. Na njima je bilo da se same izbore sa tim i da iz njih izađu iskrenost i odanost. I ponosan sam na to", kazao je Mihajlović.

"Kod kuće sam samo 'tata'"

Izvor: YouTube/Mediaset Infinity

Kakav je bio Miha kao roditelj, da li je i kod kuće bio "komandant" kao i na terenu i kraj njega? "Ne, kod kuće sam samo 'tata", nasmijao se Miha.

Ipak, čvrsti Siniša je takođe briznuo u plač kada je produkcija pustila video-poruku koju je snimio za ćerke dok su učestvovale u rijalitiju. "Nikad ne gubite osmijeh. Uvijek recite šta imate i recite u lice, pa hodajte ponosno i uzdignute glave. Karakter se stvara u teškim situacijama. Pokažite ga, kao što radite kada se svađate sa braćom, sa momcima, a ne kada se svađate sa mnom, jer sam ja Siniša", rekao je Miha ćerkama i izazvao miks snažnih emocija kod svih koji su vidjeli video-snimak.

Da li je Miha bio ljubomoran dok je gledao rijaliti? "Nisam imao takve momente, iako moram da kažem da nisam gledao tako pomno. Ipak, oni i dalje imaju dvojicu sjajnih momaka", dodao je Siniša.

Siniša Mihajlović u braku sa Arijanom Mihajlović imaju petoro djece - Viktoriju (1997), Virdžiniju (1998), Miroslava (2000), Dušana (2002) i Nikolasa (2004). Tokom Mihajlovićeve borbe protiv leukemije, Viktorija je u vezi sa fudbalerom Aleksandrom Voljakom dobila ćerku Violante čije je rođenje slavio i Miha. Nažalost, on nije dočekao da vidi svog unuka Sinišu Leonea, koji je rođen ovog septembra.

Siniša Mihajlović preminuo je u decembru 2022. godine poslije višegodišnje borbe sa leukemijom.