Porodica Siniše Mihajlovića slavi Svetog Nikolu u Rimu: Arijana sa djecom, tu je i majka legendarnog fudbalera

Supruga preminulog fudbalera Siniše Mihajlovića slavi njegovu krsnu slavu sa porodicom na okupu.

Danas veliki broj Srba slavi krsnu slavu Svetog Nikolu, a ovo je i porodična slava fudbalske legende Siniše Mihajlovića. Prošle su dvije godine od njegove smrti, a njegova porodica se danas okupila u Rimu, kako bi obilježili ovaj dan kako dolikuje.

Nedavno se navršilo dvije godine od smrti legendarnog fudbalskog asa Siniše Mihajlovića, a njegova majka i brat Dražen otputovali su u Italiju kako bi tamo obilježili ovu godišnjicu. Odlučili su da ostanu u Rimu i tamo proslave svoju krsnu slavu. Cijela porodica Mihajlović je danas zajedno, a Sinišin brat Dražen podijelio je emotivnu fotografiju.

Na stolu se nalazi ikona Svetog Nikole, vino, kao i slavski kolač. Nedugo zatim, Arijana je fotografisala ikonu, i označila sve članove porodice na slici, pokazujući da u svom domu obilježava Nikoljdan.

"Osjećala sam ga svuda u kući..."

Dvije godine od Sinišine smrti, ispovijest Arijane Mihajlović koju je dala za magazin "Chi" ima posebnu težinu.

"U početku je bilo užasno. Osjećala sam ga u kući, svuda... Tada sam odlučila da živim, da ne klonem. Nikolas, najmlađi sin, vidio bi me samu i pitao kada ću da izađem. Onda sam se okružila prijateljima, trudila sam se da me ne vide tužnu. Moji osmijesi bili su usiljeni. Sa Sinišom u srcu. On će uvijek biti tu, sve dok me bude. Naći ću ga ponovo."

Uprkos ogromnom bolu, Arijana je svjesna da život mora dalje. Često evocira uspomene na srećne dane kada je cijela porodica bila na okupu. No, uvijek ima dežurnih kritičara, pa je primorana da se suoči i sa negativnim reakcijama.

"Neki su me vidjeli kako pijem aperitiv, bilo je i onih koji su me osuđivali zato što sam se na određeni način obukla... Ali, ne hodaju u mojim cipelama. Sudite mi, nije me briga.Imam brata koji je patio od depresije, razumijete? I sama sam rizikovala da upadnem u takvo stanje. Ne mogu, nisam mogla, ne bi trebalo... Moramo da počnemo ispočetka, Siniša bi to želio. Ali nedostaje, kao vazduh", zaključila je, prenosi Blic.

Prisjetimo se još Sinišinih slika sa porodicom:

