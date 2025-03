Frizure za kosu srednje dužine: 5 najboljih za proljeće i korisni savjeti za profesionalno stilizovanje kod kuće

Kada vidimo ove frizure pitamo se postoji li savršenija dužina kose od srednje?

Srednja dužina kose neko vrijeme se smatrala samo neprivlačnom prelaznom dužinom – ali to vrijeme je odavno prošlo. Naime, ova dužina je sada jedna od najpoželjnijih! Kosa srednje dužine završava između brade i ramena ili malo iznad ključnih kostiju. Ova dužina nije samo elegantna, već je i prilično praktična. Frizure za kosu srednje dužine mogu se lijepo oblikovati i staviti u središte pažnje, ali i brzo skupiti gumicom za kosu ili šnalom.

Frizura za kosu do ramena

Ako želite srednje dugu frizuru, srećom imate prilično veliki izbor cool frizura. Bilo da je klasična i elegantna, slojevita i živahna ili sa šiškama – s ovom dužinom kose je gotovo sve moguće.

Pre nego što je ošišate, najbolje je da sebi postavite sljedeća pitanja:

Kakva je tekstura moje kose?

Imam li puno ili malo kose?

Koliko vremena želim ili mogu posvetiti stilizovanju u svakodnevnom životu?

Da li bi, nakon ove frizure, voljela ponovo da pustim kosu i nosim dužu frizuru?

Ova pitanja vam mogu pomoći u odabiru savršene frizure za sebe. Na primjer, ako nakon srednje duge frizure želite ponovo dugu kosu, nikako ne bi trebalo da birate frizuru sa kratkim slojevima na vrhu glave.

Postoje i frizure za kosu srednje dužine koje ne zahtevaju gotovo nikakvo stilizovanje, pa su stoga savršene za uštedu vremena – ili upravo suprotno. Kada birate frizuru srednje dužine, svakako vrijedi unapred razmisliti o ovim stvarima.

Najljepše frizure za kosu srednje dužine

Clavi cut

Ako želite jednostavnu frizuru do ramena, tzv. clavi cut je visoko na spisku opcija. Ova frizura ima za cilj naglasiti ključne kosti, zbog čega završava tačno iznad njih (engleski "clavicle" znači "ključna kost"). Prednji pramenovi su malo kraći, što daje kosi cool izgled, ali je takođe možete vezati u bilo kojem trenutku bez puno truda.

Wolf cut

Šiške, šiške, šiške - to je moto ove elegantne frizure. Ako želite stepenasto ošišanu kosu do ramena, sigurno ćete biti zadovoljni s wolf cutom. S wolf cutom je cijeli vrh glave slojevito ošišan, što osigurava maksimalan volumen. Vrhovi frizure, u predelu vrata i lica, istanjuju se. To stvara vrlo živahan i pomalo divlji izgled.

Blunt cut

Blunt cut je klasik među modernim frizurama za kosu do ramena. Ovdje je kosa ošišana na jednu dužinu, što čini da rez izgleda "tupo" (engleski "blunt"). Ako imate ravnu kosu, ova frizura može izgledati jako cool, lijepo i ravno. Blunt cut takođe može izgledati sjajno s mekim talasima – tako da imate mnogo mogućnosti kada je u pitanju stil, uprkos ujednačenoj dužini.

Stepenasto ošišana kosa sa zavjesa šiškama

Ako volite frizure do ramena sa šiškama, ovo bi mogao biti pravi izbor za vas: curtain bangs su jedna od apsolutno najmodernijih frizura sa šiškama. Kosa je u predelu lica stepenasta tako da poput "zavjese" opušteno uokviruje lice. U kombinaciji s kosom srednje dužine, može izgledati posebno lijepo.

Kratki shag

Kod kratkog shaga ima puno slojeva. Ova kombinacija stvara prave rock'n'roll vibracije i odmah daje vrlo živahan izgled.

