3 najbolje frizure za žene 40+: Skinuće vam 20 godina, a izgledaju besprijekorno i bez održavanja

Sa 40 godina mijenja se i izgled naše kose, postaje tanja i lomljiva, a evo koje 3 frizure im preporučuju stručnjaci.

Izvor: Shutterstock

Hormonske promjene mogu dovesti do promjene u izgledu i kvalitetu naše kose, ali i ako primijetite to, važno je da znate da uskladite frizuru. Nakon 40 godina, stvari se malo mijenjaju, ali neke frizure mogu da vas podmlade.

Zrela kosa obično raste sporije, istanjuje se a hormonske promjene mogu da dovedu i do toga da izgleda suvlje i oštećenije. Na sreću, stručnjaci su predložili tri fantastične frizure koje mogu da dodaju mladalački izgled, a da ne izgledaju 'ludo'.

Evo koje 3 frizure su stručnjaci preporučili ženama starijim od 40 godina:

Piksi sa bočnim razdeljkom

Iako neke žene oklevaju da nose kratku frizuru, piksi je odličan izbor za dame u zrelim godinama. Ovaj stil odlično ističe lice i jagodice, stvarajući mladalački izgled.

Takođe je odlična opcija za one sa proređenom kosom jer strateški postavljeni slojevi mogu da dodaju volumen. Poseban stil nudi razdeljak sa strane, a sa ovim izborom imaćete frizuru u svakom trenutku, bez puno napora.

Frizer tvrdi da ovakva frizura može da napravi da žene od 40 godina izgledaju kao da im je 20.

Žena sa piksi frizurom

Izvor: Shutterstock

Slojeviti bob sa tankim šiškama

Za one sa talasastom ili kovrdžavom kosom, ali i za one koje vole stil bez puno održavanja, bob do ramena sa mekim šiškama je odličan izbor. Dobićete volumen i prirodno uokvireno lice, a uz to i mladalački izgled.

Dodavanjem tankih šiški, ne samo da ćete prikriti tanku kosu već ćete i omekšati crte lica u predjelu čela, suptilno prekrivajući bore i znake starenja.

Izvor: Shutterstock

Asimetrični bob

Kako žena stari, kosa postaje tanja i lomljivija. Jedan od načina da joj dodate volumen je asimetrično sječenje. Takođe je odličan izbor i za one koji žele da zadrže malo dužine.

"Tekstura asimetričnog boba stvara mladalačku privlačnost", kaže Gina Rivera, poznata frizerka.