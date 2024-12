Zvonimir Boban: Cijeli život sebi to ne mogu da oprostim... I ne, ne mislim na sukob na Maksimiru!

Slavni hrvatski fudbaler Zvonimir Boban o najvećem kiksu u karijeri i životu.

Slavni hrvatski fudbaler Zvonimir Boban ispričao je nedavno za čim najviše žali u životu. I dok su mnogi mislili da će to biti napad na policajca Refika Ahmetovića na "Maksimiru", zbog kog je dobio i suspenziju koja ga je jedno vrijeme udaljila iz fudbala, Boban je ponudio potpuno drugačiji odgovor.

U pitanju je polufinale Svjetskog prvenstva 1998. godine protiv Francuske, kada je kao kapiten predvodio Hrvatsku, međutim i dalje smatra da je njegova reprezentacija mogla više. Da nije napravio grešku...

"Napravio sam najveću glupost u životu", rekao je Zvonimir Boban i dodao: "Kapiten sam, igramo polufinale Svjetskog prvenstva, a ja izgubim loptu u opasnoj zoni, 20 metara od gola. Francuzi su izjednačili. Što ćeš, to je život. Nakon utakmice sam smršao nekoliko kilograma, nisam mogao da spavam od stresa. Još uvijek ne mogu to sebi da oprostim", dodao je legendarni hrvatski fudbaler.

Što se tiče incidenta na meču Dinama i Crvene zvezde, koji mnogi pominju i kao "početak kraja Jugoslavije", Zvonimir Boban i o tome ima jasan stav.

"Ne žalim zbog toga. Uopšte. Bila je to borba za slobodu i protiv režima. To nije bio udarac protiv Srba, nije bio udarac ni u koga. Je li ispravno nekoga udariti? Nikad, ali prije toga me nekoliko puta udarila policija. Psovao sam najgore moguće stvari", rekao je Boban uz poruku da se nadao da neće biti rata: "Bio sam premlad ili glup da bih to vidio. Mislio sam da će se Jugoslavija razviti u mekanu konfederaciju".

Podsjetimo, Boban je u karijeri nosio dresove Dinama i Milana, u kome je završio karijeru 2001. godine, da bi se potom vratio na "San Siro" u ulozi direktora. Ipak, pošto je otišao zbog sukoba sa vlasnicima, Boban je tužio Milan i zato nije dobio ni poziv na 125. godišnjicu osnivanja kluba. Zato se sada okušao kao komentator.

"Treba mi ovakvo distanciranje od fudbala da bih mu se potom vratio s pravom energijom. Želja mi je ipak da radim u hrvatskom fudbalu i u iduće dvije godine godine pokazaće se je li to realno. Dinamo je u dobrim rukama, imam vrlo pozitivan odnos s aktuelnim vođstvom te im želim sve najbolje u velikom poslu kojeg su se uhvatili", rekao je Zvonimir Boban i time naveo i ljude sa "Maksimira" da ga kontaktiraju.

