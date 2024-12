Nenad Bjelica "opelješio" Dinamo iz Zagreba: Za tri otkaza u Hrvatskoj uzeo nevjerovatan novac

Hrvatski trener Nenad Bjelica dobio ogromnu odštetu na ime otkaza u hrvatskim klubovima.

Izvor: EPA-EFE/FILIP SINGER

Hrvatski trener Nenad Bjelica dobio je otkaz u Dinamu iz Zagreba posle samo tri mjeseca, odnosno svega 15 utakmica u svom drugom mandatu na "Maksimiru". Iako je sa "modrima" ove sezone osvojio pet bodova u Ligi šampiona, katastrofalni nastupi u prvenstvu Hrvatske - gdje je dobio tek četiri od 11 utakmica - uticale su da ga rukovodstvo smijeni pred nastavak sezone i da umjesto njega angažuje Fabija Kanavara.

S obzirom na to da je Bjelica imao važeći ugovor do juna 2026. godine, to znači i da mu slijedi lijepa otpremnima, s tim da se Dinamo "obezbijedio" klauzulom koja kaže da je u slučaju otkaza dužan "samo" 12 mjesečnih plata.

Kako pišu mediji u Hrvatskoj, Bjelica je zarađivao oko 100 hiljada evra mjesečno (bruto), a njegov stručni štab još oko 50 hiljada evra. To znači da će treneru - koga su u Hrvatskoj zvali i "najbolji balkanski trener" - pripasti između 1,2 i 1,5 miliona evra, a njegovim saradnicima još upola toliko novca.

Prethodno je Bjelica poslije otkaza u Dinamu u proljeće 2020. godine, doduše tada poslije 100 utakmica na klupi "modrih", imao pravo na odštetu od 2,5 miliona evra i dogovorio se sa klubom da mu pripadne "samo" 1,1.

Takođe, bio je i u Osijeku koji mu je na ime otpremnine u ljeto 2022. godine isplatio 1,5 miliona evra.

Podaci iz Union Berlina, Trabzona, Leha i drugih klubova koje je vodio nisu poznati.