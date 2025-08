Bivši igrač crno-bijelih: "Mnogima se ne sviđa što sam navijao protiv Partizana, ali to je normalno"

Petar Grbić je pričao o razlozima zbog kojih ipak navija za Budućnost kada igra protiv Partizana.

Izvor: Youtube/SoccerBet/Printscreen

Petar Grbić je igrao za Partizan od 2014. do 2016. godine i u te dvije sezone je uspio da osvoji jednu titulu, a u drugom dijelu karijere je tri puta oblačio dres Budućnosti. Kao rođeni Podgoričanin sada je rekao da mu je Budućnost ipak na prvom mjestu.

Mnogi u Partizanu su mu po njegovim riječima to zamjerili, ali krilni fudbaler koji ima preko 150 mečeva u dresu plavo-bijelih iz glavnog grada Crne Gore smatra da je sasvim normalno da navija za Budućnost. Vidjeli smo ga na meču ova dva kluba u ABA ligi i navijao je za klub iz svog grada.

"Znate kako mnogima u Partizanu se to ne sviđa. Sad kad je bila ABA liga kažu mi: 'Navijaš za Budućnost protiv Partizana?'Ja sam neko ko je rođeni Podgoričanin i itekako izraženji lokal patriota. To ne bi trebalo, ali ja jesam. Neko kome je stvarno kućna kultura i vaspitanje kućno da navija za klub iz svoga grada. Budućnost je moj klub i klub svih nas Podgoričana. Po meni je sasvim normalno da da meni klub prvi koji volim i za koji navijam bude Budućnost", rekao je Grbić u podkastu "Iz keca Mićo".

Kad se sjetim Danka Lazovića...

U vrijeme kada je igrao za crno-bijele nastupao je zajedno sa Dankom Lazovićem crnogorski reprezentativac. Tada je vidio primjer koji sada sa 36 godina pokušava da bude mladim igračima u sastavu podgoričke Budućnosti.

"Sad se sjetim ono što sam pričao kad Danko Lazović pet puta ukliza na treningu Partozana. Ja kažem: 'Vidi ovoga, vratio se iz Zenita, toliko je zaradio, a pet puta ullizava.' On uklizava da sutra on kao Danko Lazović kad ukliza pet puta ima pravo meni da kaže zašto ja to ne radim. Tako ja sad treniram, mislim nikad bolje u karijeri i nikad veći profesionalac u karijeri nisam bio. Sve to da sutra kada ovoj djeci kažem nešto ne mogu da mi kažu da ja to nisam uradio. Jednostavno pokušavam da dok živim svoje snove budem i primjer tim mlađima da budemo prijmer za nešto što ih čeka", rekao je on.

Prvo je zvala Zvezda

Izvor: Youtube/SoccerBet/Printscreen

Petar Grbić je počeo u Mladosti iz Podgorice, zatim je igrao tri godine za Mogren, a onda je otišao u Olimpijakos. Slao ga je grčki klub na pozajmice, a nakon toga je zapravo Crvena zvezda prva zvala Crnogorca.

"Mene je prvo Zvezda zvala, prvo me je Dragan Džajić zvao na razgovor prije odlaska u Partizan, tada me Partizan još nije ni zvao. Ja sam rekao ok, hajde da vidim i sa mojima kući, nisam tad imao menadžera, bukvalno sam bio sam", rekao je Grbić.

Sestra mu je legenda

Sestra Petra Grbića Itana se 2025. godine sa 28 godina vratila u Budućnost. Dugogodišnja reprezentativka Crne Gore ima bronzu sa Evropskog prvenstva 2022. godine sa nacionalnim timom, a igrala je na Svjetskim prvenstvima, Evropskim šampionatima kao i na Olimpijskim igrama. U karijeri je nastupala za Vardar, ĆSM Bukurešt, Ferencvaroš, krim i Brest.

(MONDO)

