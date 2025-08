Crvena zvezda pun gas kad je najvažnije: Bajo, Babika, a najveća eksplozija samo što nije

Crvena zvezda je na dobrom putu da obavi prelazni rok o kojem će se godinama pričati. Stigli su Veljković i Arnautović, dolaze Tadić, Bajo i Babika, a mogao bi da se promijeni i cijeli tim Vladana Milojevića pred Ligu šampiona.

Izvor: MN PRESS

Prije samo nekoliko nedjelja djelovalo je da će Crvena zvezda obaviti veoma miran prelazni rok, a da će Vladan Milojević ka novoj grupnoj fazi Lige šampiona krenuti sa formiranim igračkim kadrom koji je imao na okupu već na početku priprema. Danas situacija izgleda potpuno drugačije, jer se Crvena zvezda oprostila od osam igrača iz prethodne sezone, dovela šest novih i ostavila prostor da se tek dese najveći transferi.

Prelazni rok za Crvenu zvezdu praktično je počeo još prošle sezone, kada je dogovoren dolazak Miloša Veljkovića. Reprezentativac Srbije, u najboljim igračkim godinama, odlučio je da bude oslonac Zvezdine odbrane nakon višegodišnjeg iskustva u dresovima Totenhema i Verdera iz Bremena. Iako je jasno da bi i dalje mogao da igra Bundesligu, Veljković je stigao u srpski fudbal i samo zahvaljujući nekim narednim potezima čelnica crveno-bijelih o tom transferu se ne priča koliko bi trebalo.

Zvezda je u finišu prošle sezone dogovorila i sve detalje saradnje sa brazilskim štoperom Rodrigaom, koji nekoliko mjeseci nije imao klub nakon rastanka sa Zenitom iz Sankt Peterburga. Tako je oformljen štoperski tandem za evropske kvalifikacije, jer je u proljećnom dijelu prethodne sezone bilo jasno da Andreju Đuriću i Veljku Milosavljeviću fali iskustva za međunarodne utakmice.

Kada su u klub stigli lijevi bek Nair Tiknizjan i golman Mateuš, činilo se da je Zvezda oformila okosnicu tima za kvalifikacije. Bilo je mnogo posla pred Vladanom Milojevićem jer je trebalo uigrati sve nove fudbalere u posljednjoj liniji odbrane, ali se bar u ofanzivi znalo šta je čija uloga i koliko može da doprinese u njoj. Sada... Zvezda će i u napadu biti potpuno drugačija jer su oko stadiona "Rajko Mitić" počele da padaju bombe.

Počelo je dolaskom Marka Arnautovića, što je po svemu sudeći najveći transfer u Crvenu zvezdu u ovom milenijumu. Austrijski reprezentativac do prije samo nekoliko mjeseci bio je igrač Intera iz Milana, sa kojim je u prvom mandatu osvojio i Ligu šampiona. Bilo je to u čuvenoj sezoni kada je Žoze Murinjo odveo ekipu do "triplete", a dio tima bio i Dejan Stanković. Dolazak Marka Arnautović, dočekan na stadionu, pa ispred sjeverne tribine, njegove suze zbog Siniše Mihajlovića i debi protiv Linkolna za sada su najupečatljiviji događaji ljeta, kada je riječ o Crvenoj zvezdi. Zna Zvezdan Terzić da to ne mogu da ostanu još dugo, pa će Zvezda "punim gasom" da privodi kraju prelazni rok.

Zašto je Dušan Tadić najveći Zvezdin posao?

Sljedeći veliki posao je Dušan Tadić, a Terzić mjesecima ne krije koliko se naporno radi na tom dogovoru. Iako je nekadašnji kapiten reprezentacije Srbije na početku ljeta bio zainteresovan da karijeru nastavi u inotranstvu, informacije koje MONDO ima kažu da je sve završeno i da se očekuje samo promocija. Zbog svega što je tokom posljednjih deceniju i po pružio srpskom fudbalu, Tadić bi dolaskom mogao da zasjeni i Arnautovića.

Doskorašnji fudbaler Fenerbahčea potpisaće najveći ugovor u istoriji srpskgo fudbala, a on će trajati i duže od njegove igračke karijere. Kako se može čuti ovih dana, Crvena zvezda je spremna da Dušan Tadić bude prvi trener ekipe nakon što kopačke okači o klin. Pretpostavlja se da će Tadić još dvije godine igrati fudbal, a zatim naslijediti Vladana Milojevića i pokušati da nastavi kontinuitet njegovih evropskih uspjeha.

Jasno je rečeno Tadiću da Crvena zvezda može da mu ponudi što nijedan drugi "udvarač" ne može, a kako su u međuvremenu nestala interesovanja iz najboljih evropskih liga za iskusnog kreativnog veznog, Zvezdi su porasle šanse. Zvezdan Terzić i Dušan Tadić dogovorili su se o saradnji, nakon inicijative generalnog direktora crveno-bijelih da nekadašnji igrač Sautemptona i Ajaksa razmišlja dugoročno i sasluša šta Zvezda može da mu ponudi kad prestane da igra.

Praktično u isto vrijeme, paralelno sa sagom Tadić, Crvena zvezda je obezbijedila još dva velika pojačanja za novu sezonu. Defanzivni vezni Mahmudu Bajo iz Dunajske Strede i krilni napadač Šavi Babika iz Tuluza biće nova pojačanja srpskog šampiona. O tome je svoje pratioce obavijestio i najpopularniji fudbalski insajder Fabricio Romano, ali Zvezda ima prostora da prijavi samo dvojicu novih igrača pred mečeve protiv Leha u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.

Zašto je Zvezda dovela defanzivnog veznog?

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Pominjali su se tokom ljeta Glen Kamara iz Rena i Andrej Bačanin iz Čukaričkog, ali je Crvena zvezda našla fudbalera koji je "negdje između" njih dvojice i to je Mahmudu Bajo. Dovoljno iskusan da odmah može u tim na evropskim mečevima, dovoljno mlad da i za sezonu ili dvije može u neku od najboljih evropskih liga, za ogroman novac.

Mahmudu Bajo je fudbaler izuzetnih fizičkih predispozicija, spreman da trči u visokom ritmu i stalno kvari igru protivnika. Navijače Zvezde možda će partijama podsjetiti na neke fudbalere koji su ranije nosili crveno-bijeli dres, jer u trenutnom igračkom kadru takvog nema. Defanzivniji je od Radeta Krunića i Timija Maksa Elšnika, igra kao klasičan defanzivni vezni i to radi veoma uspješno.

Zvezda je već dosta dugo na tržištu tražila baš takvu opciju. Čak je i prethodnog ljeta, kada je obezbijedila plasman u Ligu šampiona, pokušavala da dovede "šesticu" jer Dalsio nije bio dovoljno kvaliteta. Probalo se i sa dolaskom Edmunda Ada prije toga, ali se on nije pokzao dobro kao u Šerifu iz Tiraspolja.

Šta Zvezda dobija dolaskom Babike?

Izvor: Icon Sport / ddp USA / Profimedia

Vladan Milojević je u prethodnom periodu imao veliki problem sa mjestom desnog krila, jer su svi njegovi bočni napadača bolji na lijevoj strani terena. Kao lijevo krilo najbolje se snalaze Felisio Milson, Nemanja Radonjić, Piter Olajinka, Vladimir Lučić, Aleksandar Katai, Mirko Ivanić, a tu može da igra čak i Nair Tiknizjan. Na desnoj strani su prethodne sezone prinudno igrali Milson, Radonjić i Olajinka, ponekad čak i Luka Ilić i Andrija Maksimović. I zato je bilo neophodno dovesti još jednog igrača.

Fudbaler Tuluza Šavi Babika pominjao se tokom cijelog ljeta, a Crvena zvezda je na kraju odlučila da plati 4.000.000 evra i potpiše ugovor sa saigračem Gelora Kange iz reprezentacije Gabona. Očekuje se da on donese izuzetnu brzinu Zvezdu, ali i bude efikasniji nego u francuskom fudbalu.

Babika je tokom godinu i po dana u Tuluzu odigrao 48 mečeva, postigao pet golova i asistirao dva puta, ali ga Zvezda ne dovodi samo zbog toga. Prije odlaska u Francusku bio je jedan od najboljih igrača na Kipru, gdje je blistao u dresu Arisa iz Limasola. Na 90 odigranih mečeva imao je 16 golova i 21 asistenciju, a nastupio je i u grupnoj fazi Lige Evrope kada je na pet mečeva tri puta tresao mrežu.

Kako će izgledati tim Crvene zvezde?

Izvor: MN PRESS

Aktuelni šampion Srbije u ovom prelaznom roku angažovao je još i Nikolu Stankovića, koji će za početak biti rezervna opcija na mjestu desnog beka. Šansu bi mogao da dobije u slučaju da Seol Jung Vu ode iz kluba nakon završetka evropskih kvalifikacija, a ostaje da se vidi da li bi onda Zvezda tražila još neko pojačanje u timu. Takođe, pitanje je da li će Mahmudu Bajo odmah biti starter ili bi na njegovo mjesto u timu mogla da utiče eventualna prodaja Elšnika, koji bi volio da se oproba i u nekoj jačoj ligi.

Dozvolu za odlazak iz kluba vjerovatno će na kraju evropskih kvalifikacija dobiti jedan od dvojice napadača, a za sada je tome bliži Šerif Endiaje koji je tokom mandata u Zvezdi pokazao da je jedan od najboljih stranaca u istoriji srpskog fudbala. I prije toga trebalo bi da se završi transfer Stefana Lekovića, što znači da bi Crvena zvezda mogla da dovede još jednog štopera i tako dodatno izmijeni tim.

U teoriji, Crvena zvezda bi grupnu fazu u Evropi mogla da počne sa čak devet novajlija u startnoj postavi. Ako bi se Vladan Milojević opredijelio da na teren pošalje ekipu u sastavu Mateuš - Stanković, Rodrigao, Veljković, Tiknizjan - Bajo, Krunić - Babika, Tadić, Ivanić - Arnautović, samo bi Rade Krunić i Mirko Ivanić bili "starosjedioci" iz prošle takmičarske godine.

Tako formiran tim Crvene zvezde imao bi i mnogo "materijala" na klupi. Pored rezervnih golmana Omrija Glazera i Ivana Guteše, Vladan Milojević bi računao još i na Veljka Milosavljevića, Adema Avdića, Strahinju Stojkovića, Jovana Šljivića, Vasilija Kostova, Aleksandra Kataija, Nemanju Radonjića, Vladimira Lučić, Felisija Milsona, Bruna Duartea...

