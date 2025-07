Zvezdi sudi Nijemac kojeg ne pamti po dobrom: Zbog penala u Ligi šampiona žalio se i Vladan Milojević

Njemački sudija Tobijas Štiler dijeliće pravdu na meču Leh - Crvena zvezda u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde će u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona igrati protiv Leha iz Poznanja, a prvi meč na programu je u Poljskoj naredne srede. UEFA je odlučila ko će dijeliti pravdu na tom meču, a navijačima srpskog šampiona vratiće se uspomene na jedan veliki trijumf i na jedan bolan poraz kada čuju ime Tobijas Štiler.

Njemački arbitar je u dva navrata dijelio pravdu Crvenoj zvezdu, a učinak je polovina. Kao što smo već rekli, jedan meč završen je pobjedom, a drugi porazom. Riječ je o utakmicama protiv Krasnodara na stadionu "Rajko Mitić" u prvom mandatu Vladana Milojevića, odnosno protiv Monaka na stadionu "Luj Drugi" u prethodnoj sezoni Lige šampiona.

Golovima Nemanje Radonjića i Gelora Kange pred svojim navijačima u ljeto 2017. godine Crvena zvezda je savladala Krasnodar i tako obezbijedila plasman u grupnu fazu Lige Evrope, samo nekoliko nedelja nakon što je Vladan Milojević preuzeo komandu. Bio je to meč koji su navijači Zvezde čekali decenijama, a Radonjićev i Kangin gol, kao i odbrane Milana Borjana, izazvali su suze na tribinama i prije završetka utakmice. Ostaće zabeleženo da je Štiler na tom meču pokazao čak sedam žutih kartona igračima Zvezde - Borjanu, Stojkoviću, Saviću, Donaldu, Kangi, Radonjiću i Boaćiju, kao i da je dosudio veoma sumnjiv penal u korist ruskog tima.

Drugi meč koji je Štiler sudio Crvenoj zvezdi izaziva potpuno drugačije emocije. Utisak je da su crveno-bijeli silno oštećeni zbog njegove odluke u finišu prvog dijela meča, kada u Monte Karlu nije dosudio penal nakon prekršaja nad Piterom Olajinkom. Zvezda je nakon toga primila gol i na poluvrijeme otišla sa zaostatkom (2:1), da bi u nastavku doživjela katastrofu jer je tim iz Monte Karla postigao još tri gola za ubjedljivih 5:1.

Vladan Milojević je bio trener Crvene zvezde na obje utakmice, u dva odvojena mandata. Prigovarao je njemačkom arbitru i tokom utakmice u Beogradu prije osam godina, ali i u Monaku prethodne sezone. "Nisam gledao ponovo, ali nije to ni toliko bitno. Sporna je situacija, to sigurno", rekao je Milojević na konferenciji o penalu nad Olajinkom, dok je pred televizijskim kamerama dodao: "Kako bih rekao, neću da komentarišem tu spornu situaciju, rekli su mi da je nešto bilo sporno ili nije, ali to je Liga šampiona. Mi smo Zvezda. Nema to veze sa tim. Sigurno bi uticalo, možda psihološki, ali s druge strane ne bih to ni komentarisao".

Na meču u Poznanju njemačkom arbitru pomagaće njegovi zemljaci Eduard Beitinger i Mark Borš, četvrti sudija biće Matijas Jolenbek, dok će u VAR sobi sjediti Kristijan Dinger i Johan Fajfer. Na meču u Beogradu pravdu će dijeliti Fransoa Leteksije iz Francuske, a iz iste zemlje biće i svi njegovi pomagači.